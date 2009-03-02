اعضای اصلی یک باند بزرگ شرکتهای هرمی در کرج دستگیر شدند

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در پی تماس تلفنی عده ای از شهروندان کرجی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر رفت و آمد مشکوک در یکی از آپارتمان خیابان چهارراه طالقانی، بررسیهای پلیس آغاز شد.

وی ادامه داد: پلیس با کار اطلاعاتی خود محل فعالیت اعضای اصلی این شرکت را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه اعضای این باند را که برای جلسه ای به این ساختمان آمده بودند در حال گفتگو و اغفال افراد ناآگاه دستگیر کرد.

وی عنوان کرد: اعضای اصلی این شرکتها با استفاده از نطق و بیان قوی خود، افراد ناآگاه در این زمینه را شناسایی و سپس اقدام به کلاهبرداری از آنان می کنند.

اصلانی با اشاره به نقش مهم رسانه ها در آگاه سازی مردم نسبت به فعالیت غیرقانونی این شرکتها بیان داشت: بیشتر افرادی که در دام اعضای سودجو و کلاهبردار اینگونه شرکت ها گرفتار می شوند هیچگونه شناخت و اطلاعات اولیه در خصوص نحوه فعالیت آنان ندارند.

وی افزود: افراد دستگیر شده به همراه مدارکی که دال بر عضویت آنها در شرکتهای هرمی است، تحویل مقامهای قضایی شدند.

این مسئول یادآور شد: سرشاخه ها و اعضای اصلی این شبکه دو مرد و یک زن بودند که بیش از سه سال در این زمینه فعالیت داشته اند، بودند که با تلاش ماموران نیروی انتظامی و اطلاعات صحیح شهروندان دستگیر شدند.

به گفته وی اخیرا برخی شرکتهای اقدامی با فریب افراد با عنوان کردن اینکه با گذاشتن یک میلیون تومان سرمایه می توانند سود ماهانه بگیرند،‌ اقدام به اغفال افراد ناآگاه می کرده اند.