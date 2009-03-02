تولید ثروت ملی در توسعه تجارت الکترونیک ریشه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده عصر امروز در مراسم افتتاح نخستین همایش توسعه تجارت الکترونیک افزود: در بخش تجارت الکترونیک بیشتر از مشکلات سخت افزاری دچار مشکلات نرم افزاری هستیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: تجارت الکترونیک یکی از وجوه فن آوری اطلاعات است که در عرصه اقتصاد حضور پیدا کردن و اکنون نیز مبادلات تجاری برپایه اطلاعات الکترونیکی رونق یافته است.

محمدی زاده با اشاره به این موضوع که تجارت الکترونیک در مقابل نقاط قوت نقاظ ضعف را نیز عریان به نمایش می گذارد افزود: در این حوزه اگر برنامه ریزی مدرن وجود نداشته باشد خسارات جبران ناپذیری به وجود می آید.

وی گسترش سریع بازار کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های مبادلاتی، کاهش تورم و ایجاد اشتغال زا از مزیت های تجارت الکترونیک معرفی کرد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در سال 2006، 8/12 ترلیون دلار که بیش از 55 درصد کل سهم تجارت جهانی است، تجارت الکترونیک به خود اختصاص داد و این در حالیست که این رقم در مقایسهه با سال 2004 رشد 64/80 درصدی داشته است.

وی کریدور خراسان رضوی را به عنوان استان پیشتاز در کشور بستری مناسب برای تحقق تجارت الکترونیک در این استان معرفی کرد و در ادامه این رویداد را رکن رکین تجارت الکترونیک معرفی کرد.

وی در پایان خواستار تشکیل دبیرخانه دائمی به همت اتاق بازرگانی و سازمانی بازرگانی خواستار شد و تاکید کرد: در گسترش فرهنگ تجارت الکترونیک نقش فرهیختگان و دانشگاهیان هرگز نباید فراموش شود.