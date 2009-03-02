15 تن انواع مواد مخدر در کرمان به آتش کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار محمد اسحاقی عصر امروز در مراسم آتش زندن 15 تن انواع مواد مخدر در جمع مردم ماهان از توابع کرمان گفت: دلیل انتخاب شهر ماهان برای سوزاندن این میزان مواد مخدر گسترش فرهنگ سازی مبارزه با مواد مخدر در بین شهر های مختلف استان می باشد.

وی تصریح کرد: رویکرد جدید مبارزه با مواد مخدر حرکت به سمت فعالیت های فرهنگی در کنار برخورد با اشرار و قاچاقیان و کنترل شدید مرزها می باشد.

وی عنوان کرد: درمان نیز یکی دیگر از اصول مبارزه با گسترش اعتیاد در کشور می باشد که در حال حاضر 56 مرکز درمانی تخصصی در کرمان مشغول به فعالیت می باشند.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 155 تن انواع مواد مخدر در سراسر استان کرمان کشف شده است و در این زمینه نیروی انتظامی کرمان تمام تلاش خود را در راستای نا امن کردن قاچاق مواد مخدر از استان کرمان خواهد کرد.

