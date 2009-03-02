13 هزار مقاله از کشور در مجلات مختلف جهان به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه پیام نور کشورعصر دوشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره سراسری نوآوری علمی و شکوفایی فرهنگی دانشگاه پیام نور گیلان دررشت افزود: کشور ایران هر سال پله های پیشرفت و ترقی را با سرعت بسیار زیادی پشت سرمی گذارد.

قائم مقام وزیر تصریح کرد: برای دستیابی به رتبه نخست در منطقه باید راههای ویژه ای همانند نوآوری را سپری کنیم تا با سرعت بیشتری به اهدافمان دست یابیم.

در ادامه این جشنواره رئیس دانشگاه پیام نوراستان گیلان گفت: نوآوری نتیجه خلاقیت است و آنچه را که همه ما بعنوان شکوفایی می دانیم منشاء آن نوآوری است.

محمد دوستار افزود: باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص نوآوری و شکوفایی در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب و بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه پیام نور جشنواره سراسری نوآوری علمی و شکوفایی در استان گیلان برگزار شد.

وی تأکید کرد: در سه سال فعالیت دولت نهم حمایتهای بسیار خوبی از دانشگاه پیام نور شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان تصریح کرد: در جشنواره بیش از 200 اثر در زمینه های مقاله نویسی، شعر، فیلم، پوستر و اختراعات به دبیرخانه ارسال شده است.

جشنواره سراسری نوآوری علمی و شکوفایی فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور در روزهای 13-12 اسفند ماه در شهر رشت برگزار می شود.