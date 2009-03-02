ایجاد شهر جدید در قالب مسکن مهر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در فریدونکنار، سید محمد کریمی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه مسکونی 410 واحدی روستای ازباران در جمع خبرنگاران ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت : با آغاز ایجاد شهر جدید در سال آینده در شهرستان ساری 10 هزار خانوار در قالب مسکن مهر خانه دار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت مسکن مهر در شش ماهه دوم سال جاری پیشرفت داشته است، خاطرنشان کرد: تا کنون عملیات اجرایی هشت هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در مازندران آغاز شده است.

کریمی افزود : ساز و کار 800 هکتار اراضی دولتی و منابع طبیعی برای واگذاری به متقاضیان مسکن مهر در دست بررسی می باشد که با رفع برخی معارضان به زودی اجرایی خواهد شد.

استاندار مازندران از تخصیص اعتبارات سال جاری مسکن مهر خبر داد و گفت: ‌چالشی در خصوص جذب اعتبارات وجود ندارد و با همکاری بانک ها مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

وی پیشرفت پروژه مسکونی 410 واحدی روستای ازباران فریدونکنار را 40 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: این پروژه تا کنون از اعتبارات مسکن محرومین ساخته شده که از این پس با استفاده از اعتبارات مسکن مهر و مشارکت سرپرستی بانک ملی استان مازندران عملیات اجرایی آن پیگیری خواهد شد.

به گفته وی، بانک ملی پس از طی مراحل قانونی مابه التفاوت تسهیلات 14 میلیون تومانی را پرداخت کرده و تا پایان این پروژه مشارکت خود را ادامه خواهد داد.

