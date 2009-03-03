به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی 112 دقیقهای "هالک شکستناپذیر" با بازی ادوارد نورتن بر مبنای قهرمان معروف قصههای مصور مارول به کارگردانی لویی لتریه ساخته شده است. نورتن در این فیلم نقش بروس بنر را دارد که میکوشد دلیل تبدیل شدن خود به یک غول سبز را درک کند. در این بین تلاش ارتش برای به دام انداختن هالک شرایط را سختتر میکند.
صحنهای از فیلم "هالک شکستناپذیر"
لیو تایلر، تیم راث و تیم بلیک نلسن دیگر بازیگران "هالک شکستناپذیر" هستند که با بودجهای در حدود 135 میلیون دلار ساخته شد و فروش جهانی آن 263 میلیون دلار بود. شخصیت ابرقهرمان هالک را استن لی و جک کربی خلق کردند و اولین کمیک استریپ آن مه 1962 به بازار آمد و به تدریج به یکی از محبوبترین قصه های مصور انتشارات مارول تبدیل شد.
در داستان اصلی بروس بنر فیزیکدانی است که در معرض یک اشعه گاما که خودش خلق کرده قرار می گیرد و به شخصیت اهریمنی هالک تبدیل می شود. هالک به خاطر ویرانی هایی که به بار می آورد اغلب تحت تعقیب پلیس و نیروهای ارتش است.
فیلم زندگینامهای "چاپلین" به کارگردانی ریچارد آتنبورو تولید سال 1992 بریتانیا، آمریکا، فرانسه و ایتالیا و مدت زمان آن 143 دقیقه است. ویلیام بوید، برایان فوربز و ویلیام گلدمن فیلمنامه را بر مبنای داستانی نوشته دایانا هاوکینز، "سرگذشتنامه چاپلین: زندگی و هنر او" نوشته دیوید رابینسن و "خودسرگذشتنامه" چارلی چاپلین نوشتند.
رابرت داونی جونیر، جرالدین چاپلین، پل ریس، آنتونی هاپکینز، دان ایکروید، پنهلوپه آن میلر، ماریسا تومی، کوین کلاین، میلا یووویچ، دایان لین در "چاپلین" بازی میکنند که در سه بخش بهترین بازیگر مرد، موسیقی (جان بری) و طراحی هنری نامزد اسکار بود. "چاپلین" زندگی بازیگر و فیلمساز بریتانیایی را از سالهای اولیه در انگلستان تا موفقیت در آمریکا دربر میگیرد.
ریچارد آتنبورو کارگردان این فیلم متولد 1924 بریتانیا و سازنده فیلمهایی "پلی در دوردست"، "گاندی"، "فریاد آزادی"، "سرزمین سایه"، "در عشق و جنگ" و "جغد خاکستری" است. او سال 1983 برای "گاندی" برنده جایزه اسکار بهترین فیلم و کارگردان شد.
به گزارش مهر، "کلاهبرداران" ریدلی اسکات تولید سال 2003 آمریکا است و در آن نیکلاس کیج، سام راکول، آلیسن لومن و بروس آلتمن بازی میکنند. داستان درباره روی یک خردهکلاهبردار حرفهای و فرانک دستپرورده اوست که با قالب کردن فیلترهای آبی ارزانقیمت به مردم روزگار میگذارند. روی آدمی وسواسی است و از فضای باز وحشت دارد...
نیکلاس کیج در صحنهای از فیلم "کلاهبرداران"
"کلاهبرداران با واکنش عموما مثبت منتقدان روبرو شد و فروش جهانی آن 65 میلیون دلار بود. ریدلی اسکات 71 ساله سه بار برای فیلمهای "تلما و لوئیس"، "گلادیاتور" و "سقوط بلک هاوک" نامزد اسکار شده است. "بیگانه"، "بلید رانر"، "باران سیاه"، "1492: فتح بهشت"، "سرباز جین"، "هانیبال" و "پادشاهی آسمان" از دیگر فیلمهای این کارگردان و تهیهکننده بریتانیایی است.
فیلم حادثهای "الواح زرین" ساخته کانگ چنگ تولید سال 1970 هنگ کنگ است و در آن چین پینگ، یوئه هوا و چیائو چیائو بازی میکنند. داستان در دوران سلسله سونگ روی میدهد و درباره یک شمشیرزن میهنپرست است که میکوشد قاصدان حامل 12 حکم سلطنتی در قالب الواح زرین را از پا درآورد و ...
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