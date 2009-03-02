تصمیم قرقیزستان برای بستن پایگاه آمریکا قابل احترام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تلویزیون تی وی ای اسپانیا گفت: مسکو مسئول بسته شدن پایگاه آمریکا در قرقیزستان نیست.
وی ادامه داد: تصمیم رهبران قرقیزستان برای بستن ماناس یک تصمیم درون حاکمیتی بوده و تا جایی که ما اطلاع داریم دلایل داخلی دارد.
رئیس جمهور روسیه بر همکاری با غرب در مبارزه با تروریسم نیز تاکید کرده و تصمیم قرقیزستان را قابل احترام دانست.
پایگاه آمریکا در قرقیزستان یکی از مهمترین پایگاههای پشتیبانی آمریکا در جنگ با طالبان در افغانستان بود. حدود هزار و 200 نیروی نظامی در پایگاه ماناس که درنزدیک فرودگاه بیشکک قرار دارد، مستقر هستند.
نکته قابل توجه این است که این پایگاه هوایی آمریکایی ها در فاصله چند کیلومتری یک پایگاه نظامی روسها قرار دارد.
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