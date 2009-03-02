تصمیم قرقیزستان برای بستن پایگاه آمریکا قابل احترام است

رئیس جمهور روسیه با رد شایعات مربوط به درخواست روسیه از قرقیزستان برای بستن پایگاه آمریکا، این تصمیم را تصمیمی داخلی از سوی رهبران این کشور و قابل احترام اعلام کرد.