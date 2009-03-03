زمان ثبت نام آزمون دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) را فروردین ماه 88 اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت نام داوطلبان در آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از روز 22 فروردین تا 10 اردیبهشت سال 88 در دانشگاههای علوم پزشکی دارای مجوز آموزشی انجام می شود.

آزمون در دو مرحله (کتبی و شفاهی) برگزار خواهد شد. آزمون کتبی در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 88 و آزمون شفاهی در تاریخ اول خرداد ماه 88 در همان دانشگاههای علوم پزشکی محل ثبت نام و مطابق دستورالعمل مربوطه برگزار خواهد شد.