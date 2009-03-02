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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۸

حاج بابایی:

لایحه مدیریت خدمات کشوری 70 درصد مشکلات آموزش و پرورش را حل می کند

لایحه مدیریت خدمات کشوری 70 درصد مشکلات آموزش و پرورش را حل می کند

شهریار - خبرگزاری مهر: نائب رئیس مجلس گفت: با اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری 70 درصد مشکلات وزارت آموزش و پرورش حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حمیدرضا حاج بابایی امروز در مراسم افتتاح افتتاح طرح کلاس معلم بدون تخته سیاه در مدرسه راهنمایی بعثت شهرستان شهریار اظهار داشت: از اصلاحیه بودجه سال 87 که بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان بود حدود دو هزار میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفت.

وی افزود: لایحه مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان دولت به خصوص شاغلین در وزارت آموزش و پرورش از اول فروردین ماه سال جدید اجرا شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این لایحه بالغ بر 70 درصد مشکلات فعلی در آموزش و پرورش حل خواهد شد.

نماینده مردم همدان در مجلس اعلام کرد: در مهرماه امسال برای یک میلیون و 400 هزار نفر از بازنشستگان کشوری و لشگری احکام مدیریت خدمات کشوری صادر شد.

وی یادآور شد: در این راستا بازنشستگان حدود 214 درصد افزایش حقوق داشتند.

این مسئول با تاکید بر حل مسائل و رفع مشکلات در آموزش و پرورش بیان داشت: من اهمیت خاصی برای پیگیری مسائل و مشکلات در آموزش و پرورش قائل هستم و اهتمام زیادی برای رفع موانع این وزارت خانه دارم چون معتقد هستم اگر مشکلات در این نهاد حل شود، بیشتر مشکلات در کشور نیز حل خواهد شد.

کد مطلب 842310

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