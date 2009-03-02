نویسندگان شهریاری ساماندهی می شوند

محمدعلی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: نویسندگان، داستان نویسان و تمامی اصحاب قلم در این شهرستان طی اجرای طرحی شناسایی و با ایجاد تشکیلات منسجم برای آنها، در قالب انجمن نویسندگان ساماندهی می شوند.

وی افزود: نویسندگان شهریاری می توانند در این انجمن فعالیتهای خود را به صورت متمرکز در شهرستان انجام دهند و در مسابقات استانی و کشوری شرکت کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: پس از شناسایی نویسندگان در شهرستان، اساس نامه راه اندازی انجمن تصویب خواهد شد و پس از آن در یکی از مجتمعهای فرهنگی هنری وابسته به اداره ارشاد دفتری به این منظور در نظر گرفته می شود.

جعفریان بیان داشت: در این انجمن دوره های مختلف داستان نویسی، مقاله، پژوهش، داستانهای کوتاه و بلند بررسی و برای علاقمندان آموزش داده می شود.

مسئول واحد شعر و ادب و شورای انجمنهای ادبی شهرستان کرج بیان داشت: با راه اندازی انجمن نویسندگان در شهرستان کرج، این انجمن پس از یک سال و نیم فعالیت به موفقیت مطلوبی رسید، امید است در شهرستان شهریار نیز انجمن نویسندگان موفق عمل کند.

جعفریان عنوان کرد: در انجمن نویسندگان شهرستان کرج بیش از 100 جلسه نقد داستان و خوانش داستان انجام شد همچنین این انجمن موفق به کسب 10 رتبه کشوری و یک رتبه بین المللی شدند.

رئیس اداره ارشاد شهرستان شهریار یادآور شد: این انجمن با هدف شکوفایی استعدادهای جوانان در بخش داستان، مقاله، پژوهش و ... در مجموع در بخش فرهنگی راه اندازی و تشکیل می شود.

این مسئول اعلام کرد: در اولین مرحله از راه اندازی انجمن نویسندگان در شهرستان، انجمن داستان نویسان فعال می شود و پس از آن به ترتیب انجمنهای مقالات دینی مذهبی، نقد ادبی و ... راه اندازی خواهد شد.

300 نسخه شهریارشناسی و کتاب برای مسافران نوروزی مهیا شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود از توزیع 200 جلد کتاب در زمینه های مختلف و بیش از 100 نسخه تراکت شهریارشناسی در شهرستان شهریار خبر داد.

این مسئول اظهار داشت: در قالب ستاد اسکان و فراهم کردن تسهیلات نوروزی در شهرستان شهریار اداره آموزش و پرورش با همکاری اداره ارشاد این اقلام فرهنگی را میان مسافران نوروزی که از شهرستان شهریار عبور و اسکان موقت دارند، توزیع می کنند.

رئیس اداره ارشاد شهرستان شهریار متذکر شد: این طرح با هدف معرفی جاذبه های گردشگری، مکانهای اسکان موقت و اضطراری در شهرستان اجرا می شود.

جعفریان خاطرنشان کرد: در طرح توزیع 200 جلد کتاب میان مسافران، کتابهایی در موضوعات مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و داستانی در مقاطع مختلف سنی اعم از کودکان، نوجوانان و میان سالان نظر گرفته شده است.