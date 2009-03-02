روسیه بر حل منطقه ای مسائل افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت: مسکو درباره مبارزه با تروریسم و همکاری با غرب در اینباره جدی است.

وی همچنین بر تداوم همکاری ها با غرب در مبارزه با طالبان در افغانستان و پاکستان نیز تاکید کرد و این گروه را خطری برای ثبات منطقه و جهان و عامل کشتار پاکستانی ها و افغانها عنوان کرد.

رئیس جمهور روسیه همچنین از امضاء توافقنامه هایی با آمریکا، فرانسه و آلمان برای انتقال تجهیزات غیرنظامی به افغانستان از خاک روسیه خبر داده و از در دست اقدام بودن مذاکراتی از این نوع با اسپانیا و بعضی کشورهای دیگر خبر داد.

مدودف، همچنین خواستار حل موضوع افغانستان توسط کشورهای منطقه شده و گفت: طی مذاکراتی که با کشورهای مختلف انجام داده ایم تصمیم گرفته شده است کنفرانسی در چارچوب شانگهای برای کمک به حل مسئله افغانستان برگزار کنیم.

وی از برگزاری نشست سازمان شانگهای در مسکو تا پیش از پایان سال میلادی 2009 خبر داده و برقراری امنیت و آرامش در کابل را خواست همه کشورهای منطقه عنوان کرد.