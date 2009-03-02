حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی کاندیداها را به شرکت در دولت ائتلافی فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در بیانیه ای تاکید کرد آغاز بکار ستادهای انتخاباتی دولت ائتلافی کارآمد و متعهد را به فال نیک گرفته و تمام توان و همت خود را برای پیشبرد هر چه بهتر و سریع تر اهداف آن به کار خواهد برد و از هر کاندیدایی که با مکانیزم این ائتلاف مشخص و معرفی شود حمایت خواهد کرد.

حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی بر این باور است که در سه دوره اخیر ریاست جمهوری گرایشات افراطی دو قطب سیاسی، کشور را از سرمایه های عظیم مدیریتی، انسانی و اجتماعی مناسب محروم و بخش مهمی از توان ملی را صرف منازعات گروهی و جناحی، تکروی ها و خود محوری ها نموده است ، آثار این تکروی ها و خود محوری ها را محصولی تلخ و نه چندان در خور برای ملتی بزرگ و فداکار می داند و متعهد است در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی این انتظار بحق را دارند که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت برای کشور باشد بدون شک انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال نخست ورود به این دهه، عنصر کلیدی آغاز این راه مبارک است.

حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی تشکیل دولتی فرد محور، گروه گرا و افراطی در دوره دهم را به معنای حداقل کم حاصل شدن چهار سال دیگر از عمر پربهای انقلاب اسلامی و دوره رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله می داند .