پروژه های دارای 85 درصد پیشرفت فیزیکی در شهریار اعتبار جدید گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه برگزاری به جلسه شورای توسعه استان تهران در شهرستانها با تلاشها و پیگیریهای مسئولان شهریار، استاندار تهران مبلغ 3.5 میلیارد تومان را به اتمام پروژه های شهرستان اختصاص داد.

وی افزود: برگزاری شورای توسعه استان در شهرستان اقدام خوبی است تا مشکلات شهرستانها با حضور استاندار و مسئولان استان بررسی شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این جلسات تصمیماتی برای اتمام پروژه های دور اول سفر رئیس جمهور گرفته می شود تا در زمان دور دوم سفر تمامی پروژه ها تکمیل و بهره برداری شده باشد.

عرفان منش بیان داشت: در این جلسه در مورد شهرک صنعتی، وضعیت تختهای بیمارستانی و بخش بهداشت و درمان و فراهم کردن زیرساختها موضوعاتی مطرح شد.

فرماندار شهریار عنوان کرد: به طور قطع تصمیمات گرفته شده در این جلسات نتایج خوبی را در بر دارد.