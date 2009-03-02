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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۰۸

پروژه های دارای 85 درصد پیشرفت فیزیکی در شهریار اعتبار جدید گرفتند

پروژه های دارای 85 درصد پیشرفت فیزیکی در شهریار اعتبار جدید گرفتند

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار گفت: شورای برنامه ریزی توسعه استان تهران به منظور اتمام پروژه های 85 درصد پیشرفت فیزیکی به بالای شهرستان، 3.5 میلیارد تومان اعتباراختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه برگزاری به جلسه شورای توسعه استان تهران در شهرستانها با تلاشها و پیگیریهای مسئولان شهریار، استاندار تهران مبلغ 3.5 میلیارد تومان را به اتمام پروژه های شهرستان اختصاص داد.

وی افزود: برگزاری شورای توسعه استان در شهرستان اقدام خوبی است تا مشکلات شهرستانها با حضور استاندار و مسئولان استان بررسی شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این جلسات تصمیماتی برای اتمام پروژه های دور اول سفر رئیس جمهور گرفته می شود تا در زمان دور دوم سفر تمامی پروژه ها تکمیل و بهره برداری شده باشد.

عرفان منش بیان داشت: در این جلسه در مورد شهرک صنعتی، وضعیت تختهای بیمارستانی و بخش بهداشت و درمان و فراهم کردن زیرساختها موضوعاتی مطرح شد.

فرماندار شهریار عنوان کرد: به طور قطع تصمیمات گرفته شده در این جلسات نتایج خوبی را در بر دارد.

کد مطلب 842326

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