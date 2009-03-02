پیروزی غزه نقطه عطف پیروزی های مکرر مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی امروز در دیدار احمد جبریل دبیر کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین گفت: اکنون مقاومت در برابر اشغالگران با پیروزی همراه است و با تحول فکری و اعتماد به نفس ملت ها معادلات سیاسی را در جهان و منطقه تغییر داده است.

دبیر شورای عالی امنیت بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت ها در تحقق بخشیدن به آرمان فلسطین تاکید کرد و افزود: مقاومت پیروز فلسطین ثمره تلاش جریانات جهادی و پایداری ستودنی مردم غزه است.

در این دیدار احمد جبریل نیز با اشاره به نقش برجسته انقلاب اسلامی ایران در تقویت روحیه و انگیزه ملل تحت ستم بویژه ملت مظلوم فلسطین گفت : روحیه آسیب دیده اعراب در نتیجه شکست های پیاپی در برابر رژیم صهیونیستی با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سقوط بزرگترین حکومت دیکتاتوری در منطقه بازسازی شد و هم اینک نیز پیروزی های مقاومت در لبنان و فلسطین با الهام از استقامت و عزم و اراده آهنین ملت بزرگ ایران حاصل شده است.

دبیر کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (فرماندهی کل) همچنین با خاطرنشان ساختن شکست های پیاپی رژیم صهیونیستی و تغییر معادلات سیاسی و استراتژیک در منطقه و جهان گفت: اکنون همه حامیان منطقه ای و غربی رژیم اشغالگر قدس به دست و پا افتاده اند که به روشهای مختلف دستاوردهایی شکلی برای این رژیم و طرفداران خط سازش ایجاد کنند.

احمد جبریل افزود: رژیم صهیونیستی و حامیان آن پیش شرط هرگونه راه حل را برسمیت شناخته شدن موجودیت این رژیم و توافقنامه های ذلت بار سازش مطرح می کنند این در حالی است که مقاومت و مردم فلسطین در سخت ترین شرایط و در میدان غزه بر افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی خط بطلان کشیده و ثابت کرده اند که اراده و ایمان و مقاومت تنها روش برای احقاق حقوق مسلم و مشروعشان است.