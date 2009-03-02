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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۵۴

جلیلی در دیدار احمدجبریل:

پیروزی غزه نقطه عطف پیروزی های مکرر مقاومت است

پیروزی غزه نقطه عطف پیروزی های مکرر مقاومت است

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پیروزی اخیر مقاومت در غزه را نقطه عطفی در مسیر پیروزی های پیاپی مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی امروز در دیدار احمد جبریل دبیر کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین گفت: اکنون مقاومت در برابر اشغالگران با پیروزی همراه است و با تحول فکری و اعتماد به نفس ملت ها معادلات سیاسی را در جهان و منطقه تغییر داده است.

دبیر شورای عالی امنیت بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت ها در تحقق بخشیدن به آرمان فلسطین تاکید کرد و افزود: مقاومت پیروز فلسطین ثمره تلاش جریانات جهادی و پایداری ستودنی مردم غزه است.

در این دیدار احمد جبریل نیز با اشاره به نقش برجسته انقلاب اسلامی ایران در تقویت روحیه و انگیزه ملل تحت ستم بویژه ملت مظلوم فلسطین گفت : روحیه آسیب دیده اعراب در نتیجه شکست های پیاپی در برابر رژیم صهیونیستی با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سقوط بزرگترین حکومت دیکتاتوری در منطقه بازسازی شد و هم اینک نیز پیروزی های مقاومت در لبنان و فلسطین با الهام از استقامت و عزم و اراده آهنین ملت بزرگ ایران حاصل شده است.

دبیر کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (فرماندهی کل) همچنین با خاطرنشان ساختن شکست های پیاپی رژیم صهیونیستی و تغییر معادلات سیاسی و استراتژیک در منطقه و جهان گفت: اکنون همه حامیان منطقه ای و غربی رژیم اشغالگر قدس به دست و پا افتاده اند که به روشهای مختلف دستاوردهایی شکلی برای این رژیم و طرفداران خط سازش ایجاد کنند.

احمد جبریل افزود: رژیم صهیونیستی و حامیان آن پیش شرط هرگونه راه حل را برسمیت شناخته شدن موجودیت این رژیم و توافقنامه های ذلت بار سازش مطرح می کنند این در حالی است که مقاومت و مردم فلسطین در سخت ترین شرایط و در میدان غزه بر افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی خط بطلان کشیده و ثابت کرده اند که اراده و ایمان و مقاومت تنها روش برای احقاق حقوق مسلم و مشروعشان است.

کد مطلب 842328

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