جزئیات بازنگری برنامه آموزشی دکتری حرفه ای دندانپزشکی

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازنگری برنامه آموزشی دکتری دندانپزشکی هم اکنون از سوی 15 گروه راهبردی پیگیری می شود و امیدواریم پس از نهایی شدن در سال 88 اجرایی شود.

اصول کلی در بازنگری برنامه آموزشی دکتری حرفه ای دندانپزشکی

وی با اشاره به اصول کلی که در بازنگری برنامه آموزشی دکتری حرفه ای دندانپزشکی مدنظر قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: استانداردهای رشته دندانپزشکی، توانمندیهای مورد انتظار از یک دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بررسی برنامه ریزی آموزشی (کوریکولوم) از مهمترین اصول کلی این بازنگری است.

فاضل یادآور شد: پرسشنامه هایی برای دریافت بازخورد از فارغ التحصیلان تهیه شد و جمع کثیری از فارغ التحصیلان این پرسشنامه ها را تکمیل کردند. در این پرسشنامه ها از آنها خواسته شده بود که بیان کنند چه میزان از آموزشی که در دوران دکتری حرفه ای دیده اند در آینده حرفه ای آنها موثر بوده است و چه میزان از این آموزش در تماس با بیمار برای آنها کاربرد نداشته است.

توجه به تاثیر آموزش در کاهش تخلفات دندانپزشکی

وی اضافه کرد: تخلفات دندانپزشکی که توسط مراجع قضایی، سازمان پزشکی قانونی و غیره مورد رسیدگی قرار گرفته نیز در این بازنگری مورد توجه قرار گرفت. در واقع این بخش از این نظر مورد توجه بود که چه ضعف هایی در آموزش ممکن است وجود داشته باشد که منجر به تخلفات احتمالی می شود.

تماس زودرس با بیمار از مهمترین بخش های بازنگری برنامه آموزشی

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به مهر گفت: مشخصات بازنگری برنامه آموزشی دکتری حرفه ای دندانپزشکی شامل 6 بخش عمده است که در بخش اول آن تماس زودرس با بیمار مطرح شده است. در این بازنگری موضوع ادغام عمودی و افقی برنامه های علوم پایه با برنامه های بالینی دندانپزشکی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: جامعه نگر بودن رشته دندانپزشکی از دیگر موضوعاتی است که در بازنگری به طور کامل تسری پیدا کرده است.

فاضل، استفاده از شیوه های مختلف آموزشی، ایجاد گروه های کوچک آموزشی و آموزش در بالین و شبکه و آموزش مبتنی بر شواهد را از دیگر مشخصات برنامه بازنگری برشمرد و اضافه کرد: علاوه بر این مسائل، اصول و شخصیت حرفه ای دندانپزشک، رعایت اخلاق حرفه ای، چگونگی ارتباط درست با بیمار و مسئولیت پذیری در برابر آینده بیمار نیز از دیگر مشخصات این بازنگری است.

تغییر محتوای آموزشی و افزودن دروس اختیاری برای توجه به علاقمندی متفاوت دانشجویان

وی خاطرنشان کرد: در این بازنگری به این نکته توجه شده است که دانشجو به طور دائم آموزش های خود را به روز کند و در این راه بخشی از محتوای برنامه آموزشی به دروس اختیاری نیز اختصاص پیدا کرده است. به گونه ای که 70 درصد محتوای آموزشی اجباری و بقیه اختیاری تدوین می شود تا دانشجویان بتوانند بر اساس توانمندی دانشکده ها و علایق خود، گرایش های متعددی را انتخاب کنند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اظهار داشت: این بازنگری پس از نهایی شدن، به تمامی دانشکده های دندانپزشکی کشور ابلاغ می شود.