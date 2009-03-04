یکهزار و پانصد هکتار از اراضی خراسان شمالی به آبیاری تحت فشار مجهز شدند

غلامرضا حجی پور ظهر امروز در گفتگو باخبرنگار مهر افزود: برای اجرای طرح های تحت فشار در مزارع و باغات استان، محدودیت منابع مالی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای طرح های آبیاری نوین دربخش کشاورزی، مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفتن آب، افزایش بازده تولید در واحد سطح، کاهش هزینه های جانبی و افزایش درآمد است.

وی گفت: از سال 1373 تاکنون هفت هزار و پانصد هکتار از اراضی کشاورزی این استان با این شیوه آبیاری می شود.

مدیر آب وخاک و امورفنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: به دلیل اهمیت و محدودیت آب، استفاده مناسب ازسیستمهای آبیاری تحت فشار و جلوگیری ازهدر رفت آب استحصالی عملکرد تولید محصولات کشاورزی در سالهای گذشته روند مطلوب داشته است.

حجی پور گفت: اعتبارات تخصیص داده شده به این طرح ها با مشارکت کشاورزان و بهره برداران از طریق دریافت تسهیلات بانکی تامین می شود.

وی گفت: کشاورزان و تولید کنندگان می توانند برای اجرای این شیوه آبیاری و استفاده از مزایای آن به مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه کنند.