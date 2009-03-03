آغاز توزیع کارت آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس/ اعلام نتایج در فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی بعد از ظهر روز چهارشنبه 14 اسفند ماه جاری با رقابت 200 داوطلب واجد شرایط برگزار می شود. محل آزمون در زمان توزیع کارت اعلام خواهد شد.

داوطلبان در این دوره از آزمون از 21 رشته مختلف در این آزمون شرکت کرده اند که بیشترین شرکت کننده ها به ترتیب از کارشناسی رشته مامایی، پرستاری، زیست شناسی، تغذیه و فیزیوتراپی هستند.

آزمون کتبی دارای 200 سئوال که شامل سئوالات چند گزینه ای فیزیولوژی نظری با ضریب 3، میکروب شناسی با ضریب 3، آناتومی نظری با ضریب 3، بیوشیمی نظری با ضریب 2، بافت شناسی با ضریب 2، ایمونولوژی نظری با ضریب 2، زبان عمومی با ضریب 2، ژنتیک با ضریب 1، روانشناسی با ضریب 1، تغذیه با ضریب 1، فیزیک پزشکی با ضریب 1، دروس اصول خدمات بهداشتی و بهداشت و تنظیم خانواده با ضریب 1 و دروس اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها و آمار مقدماتی با ضریب 1 است.

دانشجویان پزشکی از دوره کارشناسی برای سال تحصیلی 89 - 88 پذیرش می شوند و هدف از این نوع پذیرش، پذیرش جذب فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی های بالا در رشته پزشکی به منظور ارتقاء سطح فارغ التحصیلان این رشته و افزایش انگیزه در فراگیران پزشکی اعلام شده است.

بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران نتایج اولیه آزمون اواخر فرودین ماه 88 اعلام خواهد شد.