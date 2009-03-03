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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۸

23 هزار هکتار جنگلکاری در غرب مازندران انجام شد

23 هزار هکتار جنگلکاری در غرب مازندران انجام شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران نوشهر گفت: 33 هزار و 324 هکتار جنگلکاری در این منطقه انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب وهابی دوشنبه شب در نشستی خبری در نوشهر افزود: این در حالی است که فقط هفت هزار و 849 هکتار جنگلکاری سالهای گذشته در استان صورت گرفته بود.

وی اظهار داشت: در بحث توسعه جنگل قبل از انقلاب صفر بوده که اکنون هشت هزار و 133 هکتار از جنگلهای غرب مازندران توسعه یافته است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین 500 کیلومتر جاده در عرصه های جنگلی غرب مازندران وجود داشته که اکنون به دو هزار کیلومتر رسیده است.

به گفته وهابی با تشکیل یگان حفاظت و نیروهای صیانت از مهمترین دستاوردهای اخیر بوده که میزان تخریب و تجاوز به عرصه های جنگلی را کاهش داده است.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران بیان داشت: امروز با تعامل دستگاههای مربوطه مانند قوه قضاییه، یگان حفاظت نسبت به بازپس گیری اراضی ملی اقدام می شود.

وی یادآور شد: در راستای احیاء تبصره ذیل ماده 55، شمار زیادی از اراضی ملی تجاوز شده خلع ید شده است.

عرصه های جنگلی غرب مازندران 620 هزار هکتار وسعت دارد.

کد مطلب 842359

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