70 هزار هکتار عرصه های جنگلی مخروبه گلستان احیاء شد

صفرقلی خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای توسعه سطح جنگلهای استان، امسال باید در سه هزار و 200 هکتار از عرصه های جنگلی استان 999 نهال کاشته شود که هم اینک در دست اقدام است.



وی اظهار داشت: 1.5 میلیون نهال در بخشهایی چون زراعت چوب، حاشیه جاده ها و تمام مکانهایی که شرایط در آنها فراهم است کشت می شود.



خواجه خاطرنشان کرد: در سال جاری سعی می شود با هماهنگی دستگاههای اجرایی دیگر، مدیریت جامع بر عرصه های منابع طبیعی اعمال شود.



وی با بیان این که تخریب منابع طبیعی از سوی مردم در حال کاهش است، افزود: امسال 30 پروژه با اعتباری بیش از 55 هزار میلیون ریال در هفته منابع طبیعی به بهره برداری می رسد.

وی گفت: احداث بندهای گابیونی، بندهای خاکی، بندهای سنگی ملاتی، پروژه های کنترل سیل و رسوب و تراسبندی، تکمیل ساختمان اداری و احداث مجتمعهای دامداری، پروژه های جنگلکاری و تولید نهال جنگلی و مرتعی از پروژه هایی است که در هفته منابع طبیعی به بهره برداری می رسند.



وی ادامه داد: افتتاح سه پاسگاه ویژه منابع طبیعی در شهرهای علی آباد، مینودشت و کلاله و افتتاح انجمن صنفی مرتعداران در گنبد از دیگر پروژه ها ست.



به گفته خواجه، با بهره برداری از این پروژه ها برای 189 هزار و 850 نفر روز در استان شغل ایجاد می شود.



استان گلستان 450 هزار هکتار جنگل و یک میلیون و 126 هزار هکتار مرتع دارد.