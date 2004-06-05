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۱۶ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۰۳

دبير كل ناتو :

حضور نظامي كشورها تنها راه مشاركت در بازسازي عراق نيست

دبير كل ناتو در گفتگويي خاطر نشان كرد كه كشورها از راههاي مختلف مي توانند در بازسازي عراق مشاركت داشته باشند و حضور نظامي آنها تنها راه حل ممكن بنظر نمي رسد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " جاپ هوپ شفر " دبير كل ناتو در گفتگو با روزنامه آلماني" بيلد ام زونتاگ " با اشاره به عدم حضور نيروي  نظامي آلمان در عراق اظهار داشت : عدم حضور نظامي آلمان در عراق كاملاً قابل پذيرش است و نمي توان در اين خصوص ايراد و انتقادي بر اين كشور وارد كرد .

وي در ادامه افزود : آلمان آموزش نيروهاي پليس عراق را در كشور خود به عهده گرفته است كه اين امر نيز گام مهمي در راستاي مشاركت در بازسازي عراق خواهد بود . اين در حالي است كه مقامات آلماني آمادگي خود را براي ارائه هر گونه كمك مالي اعلام كرده اند .  

کد مطلب 84237

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