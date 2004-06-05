حضور نظامي كشورها تنها راه مشاركت در بازسازي عراق نيست

به گزارش خبرگزاري مهر ، " جاپ هوپ شفر " دبير كل ناتو در گفتگو با روزنامه آلماني" بيلد ام زونتاگ " با اشاره به عدم حضور نيروي نظامي آلمان در عراق اظهار داشت : عدم حضور نظامي آلمان در عراق كاملاً قابل پذيرش است و نمي توان در اين خصوص ايراد و انتقادي بر اين كشور وارد كرد .

وي در ادامه افزود : آلمان آموزش نيروهاي پليس عراق را در كشور خود به عهده گرفته است كه اين امر نيز گام مهمي در راستاي مشاركت در بازسازي عراق خواهد بود . اين در حالي است كه مقامات آلماني آمادگي خود را براي ارائه هر گونه كمك مالي اعلام كرده اند .