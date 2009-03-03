به گزارش خبرنگار مهر، در روزی که پتروشیمی با قرعه استراحت روبرو بود شاگردان مهران شاهین طبع موفق شدند در شهرکرد حریف خود را با 42 اختلاف امتیاز شکست داده و به صدر جدول رده‌بندی صعود کنند. در حالیکه دیگر مدعیان این رقابت‌ها با وجود کسب پیروزی در بازی‌های دیشب نتوانستند از جایگاه خود صعود کنند.

دیشب در هفته بیست و سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم مهرام در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی موفق به شکست بیم بابل شد. مهرامی‌ها که بازی دور رفت را واگذار کرده بودند، در آغاز دیدار مرحله برگشت هم اسیر شاگردان راده وینوویچ شدند تا جائیکه صفر بر 8 و بعد از آن 3 بر 11 از حریف عقب ماندند و در نهایت هم کوارتر نخست را با تساوی تمام کردند. اما در سایر کوارترها نفوذهای مهدی کامرانی و بازی کم اشتباه "یبرا" که منجر به کسب 24 امتیاز برای مهرام شد کار را به سود این تیم تمام کرد تا بیم با وجود ارائه بازی منطقی و پایاپای نتواند سالن آزادی را خوشحال ترک کند.

نتیاج به دست آمده در چهار کوارتر دیدار تیم‌های مهرام و بیم به این شرح است:

* مهرام تهران 85 - بیم بابل 73

(22 بر 22)، (22 بر 16)، (22 بر 17) و (19 بر 18)

دوشنبه شب همچنین ذوب آهن اصفهان از غیبت بازیکنان خارجی شهرداری گرگان نهایت استفاده را برد و برتری را از آن خود کرد. با این وجود اصفهانی‌ها در رده سوم جدول باقی ماندند. اما در دیگر دیدارهای برگزار شده دیشب هیئت بسکتبال خراسان رضوی در خانه بازهم باخت تا دانشگاه آزاد از متحمل شدن دهمین باخت نجات یابد.

شاگردان عباس آقاکوچکی در ورزشگاه آرارات شیرازی‌ها را از دست یابی به حداکثر امتیاز بازی محروم کردند تا خود بتوانند به رده نهم صعود کنند. ضمن اینکه دیدار تیم‌های هیئت بسکتبال لنگرود و تراکتورسازی کردستان هم به سود تراکتورسازی به پایان رسید.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

* مهرام تهران 85 - بیم بابل 73

* هیئت بسکتبال شهرکرد 43 - صبامهر تهران 85

* هیئت بسکتبال خراسان رضوی 82 -- دانشگاه آزاد تهران 92

* آرارات تهران 98 - لوله a.s شیراز 94

* ذوب آهن اصفهان 96 - شهرداری گرگان 57

* هیئت بسکتبال لنگرود 90 - تراکتورسازی کردستان 93

در پایان این دیدارها تیم‌های صبامهر و آرارات تهران یک پله صعود در رده‌های اول و نهم قرار گرفتند تا پتروشیمی و هیئت بسکتبال شهرکرد جای پیشین این تیم‌ها را در جدول رده‌بندی از آن خود کنند. اما در دیگر رده‌های جدول مسابقات بسکتبال هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشد.

جدول رده‌بندی فصل جاری رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

1- صبامهر(41 امتیاز)

2- پتروشیمی بندرامام (40 امتیاز)

3- ذوب آهن اصفهان (39 امتیاز)

4- مهرام (39 امتیاز)

5- بیم بابل (32 امتیاز)

6- لوله a.s شیراز (31 امتیاز)

7- شهرداری گرگان (30 امتیاز)

8- تراکتورسازی کردستان (30 امتیاز)

9- آرارات (28 امتیاز)

10- هیئت بسکتبال شهرکرد (28 امتیاز)

11- دانشگاه آزاد (28 امتیاز)

12- هیئت بسکتبال لنگرود (27 امتیاز)

13- هیئت بسکتبال خراسان رضوی (21 امتیاز)