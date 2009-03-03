امکان ایجاد کشتارگاه جدیدی در شهرستان نکا وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضوانی در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان نکا در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر مازندران دارای 4 کشتارگاه صنعتی بوده که با توجه به تفاهم نامه وزارت کشور و جهادکشاورزی حداکثر ظرفیت استان درجهات دارا بودن کشتارگاه صنعتی چهار کشتارگاه است.

وی گفت: طرح مطالعات و ساماندهی کشتارگاههای مازندران از سال 1379 در دستور کار قرار گرفته که با توجه به دارا بودن 23 کشتارگاه غیر صنعتی در آن زمان مقرر شد با همکاری جهاد کشاورزی این امر عملیاتی شده و تبدیل به کشتارگاههای صنعتی شود.

معاون دامپزشکی مازندران خاطر نشان کرد: ایجاد کشتارگاه صنعتی در نکا بعد از وقوع سیل در نکا به آمار افزوده شده که با توجه به تفاهمنامه فوق اجرایی شدن آن هم اکنون میسر نبوده و بهترین گزینه برای کشتار دام در کشتارگاه صنعتی ساری است.

رضوانی اذعان داشت: در حال حاضر کشتارگاه صنعتی ساری از نظر زمان بندی و ظرفیت کشتار و انتقال آن به شهرهای شرق مازندران گزینه بسیار مناسبی است که باید مورد توجه مسئولان، دامداران و قصابان قرار گیرد.