شرکتهای ISP در آستانه ورشکستگی هستند

علیرضا علمی در گفتگو با خبرنگار مهر با نامناسب توصیف کردن وضعیت شرکتهای ISP گفت: این وضعیت با صدور پروانه وایمکس به مراتب بدتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت شرکتهای برنده مزایده وایمکس منجر به ورشکستگی شرکتها ISP می شود، افزود: طبیعتا کاربران به سمت سرویسهای بهتر خواهند رفت و از آنجایی که این نوع شرکتها اجازه ورود به سمت سرویسهای باند پهن را ندارند با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

علمی تعداد شرکتهای ISP در کشور را هزار و 600 شرکت ذکر کرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود که با شروع کار شرکتهای دارای پروانه وایمکس، تعداد این شرکتها به 500 شرکت برسد که دوام و بقای این شرکتها در سایه تعامل با شرکتهای وایمکس خواهد بود و از آنجایی که این شرکتها در موضع بالاتری هستند شرایطی را به شرکتهای ISP تحمیل خواهند کرد.

دبیر کل انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر 114 شرکت مجوز اوریجیشن (origination) و VOIP داخل به خارج را دارند، ادامه داد: با وجود این تعداد مجوز، شرکت زیرساخت تنها به 3 شرکت اجازه ارائه سرویسهای مذکور را داده و سایر شرکتها بلا تکلیف هستند و تاکنون هیچ برنامه ای برای آنها در نظر گرفته نشده است.

علمی با تاکید بر عدم حمایت و همکاری وزارت ارتباطات با این نوع شرکتها به مهر گفت: به نظر می رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای نظارت بهتر بر شرکتهای ISP در صدد است با اتخاذ چنین سیاستهایی تعداد این شرکتها را از هزار و 600 به 100 شرکت برساند تا نظارت بهتری بر آنها داشته باشد. به این ترتیب این وزارتخانه به جای افزایش توان نظارتی خود در صدد پاک کردن صورت مسئله است.

وی حذف این شرکتها را بر خلاف اصل 44 دانست و خاطرنشان کرد: از یک سو دولت از بنگاههای زود بازده حمایت مالی می کند و از سوی دیگر کسانی درصدد حذف این بنگاهها بر می آیند. حذف این شرکتها به معنی از بین رفتن اشتغال و سرمایه است.

علمی از مذاکرات این انجمن با دادستان کل کشور خبر داد و گفت: این مذاکرات به منظور تعیین تکلیف این شرکتها انجام و مسائل مختلف در این زمینه ارائه شده است.

ISP برگرفته از کلمه Internet Servise Provider به معنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات سرویسهای اینترنت است. یک ISP توسط یک خط تلفن از شرکت مخابرات و یا امکانات ماهواره ای می تواند اینترنت را به User خود سرویس دهد.

به گزارش مهر، در مزایده ای که در 8 تیر ماه سال جاری برگزار شد، شرکتهای "مبین نت"، "ایرانسل"، "اسپادان" و "رایان دانش" به عنوان برندگان مزایده معرفی شدند.

پروانه شرکتهای برنده در مزایده وایمکس روز گذشته در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعطا شد.