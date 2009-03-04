طرح های ورزشی کردستان به دلیل کمبود اعتبار با کندی اجرا می شوند

جمال فیض بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر پروژه های ورزشی استان به دلیل کمبود اعتبار با مشکل مواجه بوده و پیشرفت فیزیکی آنان نیز مطابق با برنامه زمانبندی شده نیست.

وی ادامه داد: هم اکنون 16 پروژه ورزشی استان کردستان که از محل اعتبارات ملی تامین هزینه شده اند در حال ساخت می باشند که کمبود اعتبار لازم باعث کندی پیشرفت فیزیکی ساخت این پروژه ها شده است.

رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی استان کردستان افزود: در سال جاری مبلغ 18 میلیارد ریال برای ادامه ساخت این 16 پروژه در استان کردستان اختصاص داده شد که تا کنون 63 درصد از این میزان اعتبار هزینه شده است.

فیض بخش خاطرنشان کرد: متاسفانه این اعتبار در مقابل وضعیت فیزیکی این پروژه ها رقم قابل توجهی نبوده و باید تلاش کرد که اعتبارات خوب جهشی برای پیشرفت در ساخت هر چه سریعتر آنها تخصیص داده شود.

رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی استان کردستان یادآور شد: یکی از مهمترین این پروژه ها ورزشگاه 15 هزار نفری سنندج است که در سال 74 کلنگ زنی شده و تاکنون نیز به بهره برداری کامل نرسیده است.

وی در ادامه با اشاره به دیگر پروژه های ورزشی در دست ساخت در استان افزود: سالن سرپوشیده شش هزار نفری سنندج، مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین، ساخت سه استخر شنا در شهرستانهای قروه، بانه و مریوان، سالن دو و میدانی و پیست دوچرخه سواری از جمله دیگر پروژه های در دست ساخت در استان کردستان به شمار می روند.

رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی استان کردستان عنوان کرد: برای تسریع در افتتاح و بهره برداری از پروژه های ورزشی در دست ساخت در استان کردستان باید اعتبارات جهشی و ویژه ای تخصیص داده شود تا بتوان کندی پیشرفت فیزیکی این پروژه ها را جبران کرد.