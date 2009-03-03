به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره هنری عدالت و امید با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری و محمدحسین نیرومند مشاور هنری وزیر ارشاد، حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، محمود شالویی مدیر کل تجسمی و جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.
در ابتدای مراسم نیرومند پیام محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد را قرائت کرد و در ادامه ایمانی خوشخو دبیر نخستین جشنواره هنری عدالت و امید گفت: اگر کارنامه هنری کشور را ورق بزنیم بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی روند کلی هنر کشور هنری هدفمند و متعهد است و رویدادهای هنری کشور شاهدی بر این مدعا هستند.
او ادامه داد: با این حال در دو سال گذشته احساس میشد فضایی فراتر و محیط تخصصی برای موضوعهای دینی و معنوی لازم است. این موضوع در شهرستانها بیشتر احساس میشد و با مشورت و همت دوستان بستر برگزاری جشنواره عدالت و امید را برای خلق آثار دینی و معنوی فراهم کردیم.
ایمانی خوشخو افزود: از آنجا که جشنواره عدالت و امید محیطی تخصصی برای خلق آثار دینی و فضایی متفاوت با دیگر جشنوارهها دارد، به طور خاص با دیگر رویدادهای هنری موازیکاری ندارد. در سیامین سال انقلاب در سراسر کشور هر روز شاهد برپایی جشنوارههای هنری هستیم که این موضوع نشاندهنده ارزشگذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی به هنر است.
دبیر جشنواره هنری عدالت و امید گفت: هنر امروز هنرمندان ما توانسته در میان عموم مردم حضور پیدا کند و این ارتباط معنوی هنرمند و جامعه را نشان میدهد. هنرمندان باید تلاش کنند هنر به کالای لوکس بدل نشود و جزئی از زندگی مردم باشد. مسئولان نیز در این راه حمایت خواهند کرد. پیشنهاد خرید دو درصد آثار هنری هم در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شده است.
ایمانی خوشخو در پایان گفت: جشنواره هنری عدالت و امید معنویات الهی همچون عدالت را به اشکال مختلف هنری اجرا میکند. عدالتی که مطلوب تمام عدالتخواهان جهان است و در کشوری که مهد عدالت است و عدالتخواهی مسئولان آن در جهان به الگو بدل میشود، جای این فضای هنری خالی بود.
در ادامه این مراسم حداد عادل درباره هنر گفت: هنر زیبایی است و هنرمند شخصی است که می تواند به هر چیزی صورت زیبا ببخشد. ذات هنر همراه شدن با زیبایی و نازیباییهاست تا آنها را به شکلی دگرگون و زیباتر کند. بر همین اساس میتواند با هر چیزی همراه باشد و به استخدام درآید.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم افزود: برای همین در دنیا برای رسیدن به مقصود از هنر استفاده می شود. در اقتصاد، سیاست و... اگر میخواهند مردم را فریب بدهند سراغ هنر میروند، زیرا هنر راه رسیدن به مقصود را تسریع میکند. زیرا هنر به دل راه پیدا میکند و حرکت، هیجان و عمومیت ایجاد میکند.
وی ادامه داد: هنر زبان بینالمللی و انسانی تمام بشر است. زبانی که همه از آن استفاده میکنند. امروز شما هنرمندان عدالت و امید را به عنوان موضوع برگزیدید، عدالتی که مطلوب و موعود همه انسانها است. اگر به تمام ادیان نگاه کنیم دین با هنر همزاد بوده، زیرا دین نیز هنر را برای انتقال پیام خود برمیگزیند تا پیامش را دلنشینتر بیان کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه گفت: در دین مبین اسلام نیز پیامبر اکرم (ص) معجزه الهی قرآن را به زبان هنر دریافت کرد. در دین مفهوم عدالت اساس است، زیرا عدالت هم راه و هم منزلگاه است. امروز در غیاب موعودی که مظهر عدالت است باید برای برقراری عدالت تلاش و راهمان را با عدالت همراه کنیم.
حداد عادل ادامه داد: در طی کردن این راه برای رسیدن به منزلگاه نهایی به امید نیاز داریم و به این شکل امید در کنار عدالت قرار میگیرد. در چنین راهی هنر میتواند شیپوری برای به حرکت درآوردن انسانها برای حرکت و زنده نگاه داشتن عدالت باشد، زیرا اگر امروز به سخنهای سیاستمداران جهان نگاه کنیم میبینیم نامی از عدالت برده نمیشود و این واژه که روح وحی انبیا است به حاشیه رانده شده است. میتوان برای این مدعا به فاجعه غزه و مظلومیت مردم فلسطین اشاره کنیم. راهی که شما هنرمندان برگزیدید راه درستی است و در راه خود لحظهای درنگ نکنید.
این مراسم با افتتاح نمایشگاه بخش تجسمی نخستین جشنواره هنری عدالت و امید توسط حداد عادل به پایان رسید. هنرمندانی همچون غلامعلی طاهری، ایرج اسکندری، کاظم چلیپا، مرتضی اسدی، حمید شریفی آل هاشم، محمد فرنود، علیرضا کریمی صارمی در مراسم افتتاحیه جشنواره عدالت و امید حضور داشتند که تا 16 اسفند ماه برگزار میشود.
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