هرگز اجازه بازگشت قیمومیت آمریکا بر لبنان را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، شیخ "نبیل قاووق" روزگذشته در سخنانی تاکید کرد : نتایج انتخابات آتی پارلمان لبنان هرچه که می خواهد باشد، اما ما بر این مسئله تاکید داریم که لبنان قطعا بر توافق استوار است و ممکن نیست که اجازه دهیم روش و اسلوب انحصاری و فردگرایی باز گردد.

مسئول حزب الله در منطقه جنوب لبنان همچنین تاکید کرد : ما هرگز اجازه نمی دهیم که آمریکا بار دیگر بر لبنان قیمومیت و حاکمیت داشته باشد.

وی درادامه افزود : در صورت پیروزی گروه 8 مارس در انتخابات آتی پارلمان لبنان، از اینکه گروه های رقیب ( 14 مارس ) مشارکت در حکومت را رد کنند غافلگیر نخواهیم شد، چرا که آنان به انحصار طلبی و فرد گرایی عادت دارند و مشارکت در امور دولتی و حکومتی برای آنان سخت و دشوار خواهد بود.

قاووق تصریح کرد : ما می خواهیم انتخابات پارلمانی لبنان نقطه شروعی برای تقویت آشتی و مشارکت ملی باشد.

وی افزود: آنها ( 14 مارس ) که برخلاف وفاق ملی و ضد دولت وحدت ملی حرف می زنند؛ بر چه تکیه دارند؛ بر دارایی های جهان عرب یا بر حمایت سیاسی آمریکا؟ آنان گمان می کنند که دارایی ها و اموال ، نتایج انتخابات را تغییر می دهد. اما در حقیقت آنها ملت مقاوم را نشناخته اند؛ ملت مقاومی که در برابر حملات و جنگ های اسرائیل ایستادگی کرد، هرگز خوار و حقیر دارایی های اختصاص داده شده برای انتخاب نمی شود. ما کرامت خود را با خون هایمان حفظ کردیم و این کرامت خیلی ارزشمندتر و بزرگتر از آن است که در برابر این پول ها خوار شود.