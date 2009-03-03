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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۵۸

حزب الله :

هرگز اجازه بازگشت قیمومیت آمریکا بر لبنان را نمی دهیم

هرگز اجازه بازگشت قیمومیت آمریکا بر لبنان را نمی دهیم

مسئول حزب الله در منطقه جنوب لبنان تاکید کرد: بدون توجه به هر گونه نتیجه انتخابات پارلمانی آتی کشور، هرگز اجازه نمی دهیم که آمریکا بار دیگر بر لبنان قیمومیت یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، شیخ "نبیل قاووق" روزگذشته در سخنانی تاکید کرد : نتایج انتخابات آتی پارلمان لبنان هرچه که می خواهد باشد، اما ما بر این مسئله تاکید داریم که لبنان قطعا بر توافق استوار است و ممکن نیست که اجازه دهیم روش و اسلوب انحصاری و فردگرایی باز گردد.

مسئول حزب الله در منطقه جنوب لبنان همچنین تاکید کرد : ما هرگز اجازه نمی دهیم که آمریکا بار دیگر بر لبنان قیمومیت و حاکمیت داشته باشد.

وی درادامه افزود : در صورت پیروزی گروه 8 مارس در انتخابات آتی پارلمان لبنان، از اینکه گروه های رقیب ( 14 مارس ) مشارکت در حکومت را رد کنند غافلگیر نخواهیم شد، چرا که آنان به انحصار طلبی و فرد گرایی عادت دارند و مشارکت در امور دولتی و حکومتی برای آنان سخت و دشوار خواهد بود.

قاووق تصریح کرد : ما می خواهیم انتخابات پارلمانی لبنان نقطه شروعی برای تقویت آشتی و مشارکت ملی باشد.

وی افزود: آنها ( 14 مارس ) که برخلاف وفاق ملی و ضد دولت وحدت ملی حرف می زنند؛ بر چه تکیه دارند؛ بر دارایی های جهان عرب یا بر حمایت سیاسی آمریکا؟ آنان گمان می کنند که دارایی ها و اموال ، نتایج انتخابات را تغییر می دهد. اما در حقیقت آنها ملت مقاوم را نشناخته اند؛ ملت مقاومی که در برابر حملات و جنگ های اسرائیل ایستادگی کرد، هرگز خوار و حقیر دارایی های اختصاص داده شده برای انتخاب نمی شود. ما کرامت خود را با خون هایمان حفظ کردیم و این کرامت خیلی ارزشمندتر و بزرگتر از آن است که در برابر این پول ها خوار شود.

کد مطلب 842409

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