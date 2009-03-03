به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، پس از انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 بیشتر کشورهای اسلامی و غیراسلامی تلاش می کنند تا شرایطی را برای معرفی بهتر این شهر تاریخی و اسلامی فراهم کنند.

عربستان نیز امروز نشستی با عنوان "آثار اسلامی قدس" برگزار می کند که طی آن سعی در معرفی قدس، ویژگیها، تغییر و تحولات تاریخی آن دارد.

در این نشست آثار اسلامی موجود در قدس با ویژگیهای آن معرفی می شوند و عوامل تخریب آنها و راهکارهای بازسازی و مرمت آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 فرصتی برای تثبیت و تحکیم طرحهای فرهنگی در فلسطین به شمار می‌رود تا از هویت و فرهنگ قدس حمایت و حفاظت شود. در این سال سعی بر این است تا مرحله جدیدی از روند فرهنگی و تمدنی فلسطین نشان داده شده و کشورهای دیگر با فرهنگ و تمدن قدس و مسجدالاقصی آشنا شوند.

وزیران فرهنگی عرب پس از الجزیره و دمشق در سالهای 2007 و 2008، قدس شهر مقدس مسلمانان را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 انتخاب کردند. وزیران و مسئولان فرهنگی درباره فرهنگ جهان عرب توصیه کردند که همه نقاط دنیا برای مبارزه با تعرضات اسرائیل بر ملت فلسطین جایگاه جدی اخذ کنند و با هر وسیله‌ای سعی در سیطره و تسلط بر مناطق عرب داشته باشند و آنها را از نفوذ کشورهای سلطه جو خارج کنند.