۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۴

آثار اسلامی قدس در عربستان بررسی می‌شوند

با توجه به انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009، "آثار اسلامی قدس" امروز 13 اسفندماه در عربستان بررسی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، پس از انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 بیشتر کشورهای اسلامی و غیراسلامی تلاش می کنند تا شرایطی را برای معرفی بهتر این شهر تاریخی و اسلامی  فراهم کنند.

عربستان نیز امروز نشستی با عنوان "آثار اسلامی قدس" برگزار می کند که طی آن سعی در معرفی قدس، ویژگیها، تغییر و تحولات تاریخی آن دارد.

در این نشست آثار اسلامی موجود در قدس با ویژگیهای آن معرفی می شوند و عوامل تخریب آنها و راهکارهای بازسازی و مرمت آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 فرصتی برای تثبیت و تحکیم طرحهای فرهنگی در فلسطین به شمار می‌رود تا از هویت و فرهنگ قدس حمایت و حفاظت شود. در این سال سعی بر این است تا مرحله جدیدی از روند فرهنگی و تمدنی فلسطین نشان داده شده و کشورهای دیگر با فرهنگ و تمدن قدس و مسجدالاقصی آشنا شوند.

وزیران فرهنگی عرب پس از الجزیره و دمشق در سالهای 2007 و 2008، قدس شهر مقدس مسلمانان را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 انتخاب کردند. وزیران و مسئولان فرهنگی درباره فرهنگ جهان عرب توصیه کردند که همه نقاط دنیا برای مبارزه با تعرضات اسرائیل بر ملت فلسطین جایگاه جدی اخذ کنند و با هر وسیله‌ای سعی در سیطره و تسلط بر مناطق عرب داشته باشند و آنها را از نفوذ کشورهای سلطه جو خارج کنند.

کد مطلب 842423

