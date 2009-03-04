انتقال تکنولوژی به کشور از مهمترین اهداف ایجاد مناطق آزاد است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با افزایش تعاملات تجاری با سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه چینیها می‌توان شاهد تحقق این امر بود.

وی همچنین با اشاره به‌ فعالیت شرکت بزرگ " ایران یونچنگ پلت میکینگ " در منطقه آزاد انزلی عنوان کرد: این شرکت چینی ‌با انجام سرمایه‌گذاری کلان در منطقه شروع به کار کرده است.

این مسئول بیان داشت: شرکت "ایران یونچنگ پلت میکینگ" شعبه‌ای از شرکت مادر " شانح یان چنگ " چین است که از سال ‪ ۱۹۷۹ ‬ فعالیت خود را در چین و سایر نقاط دنیا آغاز کرده است.

فیروزآبادی اظهارکرد: این شرکت هم‌اکنون در ‪ ۲۸ ‬ کشور اروپایی و آمریکایی و حتی کشورهای افریقایی شعبه دارد و به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین شرکتهای تولید دستگاه سیلندر چاپ از ورق آهن در سطح جهان مشغول فعالیت است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: ایران و چین همواره از مناسبات سیاسی و تجاری خوبی برخوردار بوده‌اند و از زمانهای دور از طریق جاده ابریشم با یکدیگر ارتباط داشته‌اند.

فیروزآبادی افزود: امروز نیز این ارتباطات در سطح قابل قبولی است و ما در منطقه آزاد انزلی آماده پذیرش سرمایه‌گذاران چینی و تجربیات آنها در جهت توسعه منطقه هستیم.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در مورد رفع مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حوزه صنعت منطقه نیز گفت: برخی ازاین مشکلات همچون پائین بودن فشار برق از جمله مسائلی است که باید با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان مورد حل و فصل قرار گیرد.

فیروزآبادی یادآورشد: سایر مشکلات از قبیل مشکلات اینترنتی و گمرکی در اسرع وقت با همکاری مخابرات و گمرک برطرف می شود.