نگرش سیاسی دوگانه، واقعیت نهفته نگاه غرب به موضوع حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه دهمین اجلاس شورای حقوق بشر با ناوانتم پیلی، کمیسر عالی حقوق بشر دیدار و درباره آخرین موضوعات حقوق بشری و بحران فزاینده و تراژدی انسانی در غزه در سایه محاصره مردم مظلوم این منطقه ، بحث و تبادل نظر کرد.

متکی در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه حقوق بشر نزد ایران و ایرانیان، خاطر نشان کرد: ایران همواره در ایجاد تمدن، تقویت مردم سالاری و منشور جهانی حقوق بشر نقش برجسته و سازنده ای داشته است.

وزیر خارجه کشورمان با تبیین رویکردهای رژیم شاه در وابسته کردن به منافع بیگانگان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بیش از 30 انتخابات را در دوره سی ساله خویش داشته است این همه نشانگر ماهیت دموکراتیک مبتنی بر آرا و حقوق مردم و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش است.

متکی با تشریح مقایسه ای ساختارهای دموکراتیک و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و ارتقای موقعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای خارجی اظهار داشت: نگرش سیاسی و دو گانه به رخدادهای اجتماعی و سیاسی ایران در کنار آن نادیده گرفتن عقب افتادگی دموکراتیک دیگر کشورها که مسائل سیاسی قدرت های بزرگ را لحاظ می کنند و بدیهی ترین اصول و ارزش های دموکراتیک را رعایت و اجرا نمی کنند نشانگر واقعیت های نهفته در این زمینه است.

کمیسرعالی حقوق بشر نیز با اشاره به سیاست های آپارتاید در آفریقای جنوبی اظهار داشت: با توجه به تجربیات ما در آفریقای جنوبی متاسفانه ما در تاریخ خود شاهد سیاست های آپارتاید در تمامی زمینه ها نسبت به تضییع حقوق زنان بوده ایم.

ناوانتم پیلی با تاکید بر ضرورت گفتمان قضایی و حقوقی بین شورای حقوق بشر و مراکز حقوقی و قضایی در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ما افزایش گفتمان بین شورای حقوق بشر و مراجع قضایی و حقوقی بین قضات و حقوقدانان را برای تبادل نظر و تجربیات مفید ارزیابی می کنیم.

وی با اشاره به اجلاس دوربان نیز گفت: همکاری ها و رایزنی گروه غیر متعهدها، کشورهای اسلامی و گروه آسیا در ارتباط با اجلاس دوربان برای حمایت از روند ها و مفاهیم مبارزه با تبعیض نژادی مفید و سازنده ارزیابی می شود.

کمیسر عالی حقوق بشر همچنین در خصوص غزه و رویکردهای وحشیانه رژیم صهیونیستی نیز گفت: بیانیه های شورای عالی حقوق بشر نسبت به سرزنش رویکردهای غیر انسانی روشن و آشکار است.

وی قانون دیه در ایران را در حمایت از حقوق قربانیان متضرر از جرم ، رویه ای پویا و مترقیانه قلمداد کرد.