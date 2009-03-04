یک هزار کلاس درس برای اسکان میهمانان نوروزی در کرمانشاه تجهیز می شود

منوچهر پشنگ روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به پیش بینیهای انجام گرفته امسال انتظار می رود بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر در ایام نوروز از استان کرمانشاه بازدید کنند که لازم است تمهیدات ویژه ای جهت بازدید، اسکان و پذیرایی از این مسافران بکارگرفته شود.

وی ادامه داد: به همین منظور سازمان میراث فرهنگی استان در جلسات متعددی که با اعضای ستاد سفرهای نوروزی داشته است، بیش از هزار کلاس درس مدارس را با همکاری آموزش و پرورش در ایام نوروز تجهیز و در اختیار مسافران برای اسکان قرار خواهد داد.

وی تجهیز این کلاسها را شامل فراهم کردن لوازمی چون یخچال، تلویزیون، فرش و غیره ذکر کرد و گفت: افرادی که به عنوان نگهبان در این مدارس مستقر می شوند با شهر کرمانشاه و آثار تاریخی و باستانی و جاذبه های گردشگری آن، از طریق آموزشهایی که دیده اند آشنا هستند و راهنمای خوبی برای این مسافران خواهند بود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی توافقی که با سازمان آموزش و پرورش استان انجام شده است دبیران بازنشسته درس تاریخ با حضور در اماکن تاریخی و گردشگری کرمانشاه اطلاعات لازم را در این خصوص به مسافران داده و آنها را به نحو شایسته با این جاذبه ها آشنا می کنند.