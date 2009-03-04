۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

یک هزار کلاس درس برای اسکان میهمانان نوروزی در کرمانشاه تجهیز می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری استان کرمانشاه گفت: با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان بیش از یک هزار کلاس درس در کرمانشاه برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز می شود.

منوچهر پشنگ روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به پیش بینیهای انجام گرفته امسال انتظار می رود بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر در ایام نوروز از استان کرمانشاه بازدید کنند که لازم است تمهیدات ویژه ای جهت بازدید، اسکان و پذیرایی از این مسافران بکارگرفته شود.

 

وی ادامه داد: به همین منظور سازمان میراث فرهنگی استان در جلسات متعددی که با اعضای ستاد سفرهای نوروزی داشته است، بیش از هزار کلاس درس مدارس را با همکاری آموزش و پرورش در ایام نوروز تجهیز و در اختیار مسافران برای اسکان قرار خواهد داد.

 

وی تجهیز این کلاسها را شامل فراهم  کردن لوازمی چون یخچال، تلویزیون، فرش و غیره ذکر کرد و گفت: افرادی که به عنوان نگهبان در این مدارس مستقر می شوند با شهر کرمانشاه و آثار تاریخی و باستانی و جاذبه های گردشگری آن، از طریق آموزشهایی که دیده اند آشنا هستند و راهنمای خوبی برای این مسافران خواهند بود.

 

معاون گردشگری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: طی توافقی که با سازمان آموزش و پرورش استان انجام شده است دبیران بازنشسته درس تاریخ با حضور در اماکن تاریخی و گردشگری کرمانشاه اطلاعات لازم را در این خصوص به مسافران داده و آنها را به نحو شایسته با این جاذبه ها آشنا می کنند.

