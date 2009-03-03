۴۳‬ هزار ‬جلد سند مالکیت به روستاییان گیلان اعطا شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از زمان آغاز این طرح تاکنون ‪ ۶۷ ‬ هزار و ‪ ۸۴۳ ‬ فقره پرونده به ادارات ثبت املاک استان ارسال شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را مشخص کردن حدود و وسعت بخشیدن به مالکیتهای مسکونی و تجاری واقع در بافتهای مسکونی روستاها و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در روستاها دانست.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان همچنین از واگذاری یک هزار و ‪ ۶۲۹ ‬ قطعه زمین به مساحت یک میلیون و ‪ ۳۹ ‬ هزار و ‪ ۴۶۰ ‬ مترمربع به واجدین شرایط از دیگر اقدامات انجام شده توسط این اداره کل اعلام کرد و افزود: این کار به منظور برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای تامین اراضی مسکونی روستایی انجام شده است.

ذوالفقاری ادامه داد: براین اساس پس از تملک زمین از اراضی مستعد دولتی در روستاها پس از آماده سازی، تفکیک و تقسیم بندی قطعات به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.

وی همچنین به بهسازی مسکن روستایی در استان اشاره کرد و افزود: در همین راستا با صرف اعتبار ‪ ۳۲۲ ‬ میلیارد و ‪ ۱۹۵ ‬ میلیون ریال ‪ ۴۱۰ ‬ هزار و ‪ ۳۳ ‬ واحد مسکونی روستایی در گیلان زیرپوشش تسهیلات مقاوم سازی قرار گرفته است.

ذوالفقاری یا دآورشد: تاکنون ‪ ۷۵ ‬ میلیاردو ‪ ۴۳۲ ‬ میلیون ریال وام قرض الحسنه بابت تعمیرات مسکن و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز روستاییان گیلان به ‪ ۲۶ ‬ هزار و ‪ ۳۲۰ ‬ نفر از آنان پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از ساماندهی سکونتگاههای ۹ ‬ روستا، بهسازی و آسفالت راه ‪ ۳۶ ‬ روستا، اجرای ‪ ۱۲۲ ‬ پروژه احداث و تکمیل مکانهای ورزشی، احداث ‪ ۱۰ ‬ واحد کتابخانه و مجتمع فرهنگی وهنری به عنوان دیگر اقدامات انجام شده توسط این نهاد نام برد.

وی همچنین احداث سه پاسگاه نیروی انتظامی، احداث و تکمیل ‪ ۱۷ ‬ دفتر پستی، احداث و تکمیل ۲۰ ‬ مرکز حمایتی و بهزیستی و خانه بهداشت را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی این اداره کل عنوان کرد.