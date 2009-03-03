۴۳‬ هزار ‬جلد سند مالکیت به روستاییان گیلان اعطا شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از زمان آغاز این طرح تاکنون ۶۷هزار و ۸۴۳فقره پرونده به ادارات ثبت املاک استان ارسال شده است.
وی هدف از اجرای این طرح را مشخص کردن حدود و وسعت بخشیدن به مالکیتهای مسکونی و تجاری واقع در بافتهای مسکونی روستاها و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در روستاها دانست.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان همچنین از واگذاری یک هزار و ۶۲۹قطعه زمین به مساحت یک میلیون و ۳۹هزار و ۴۶۰مترمربع به واجدین شرایط از دیگر اقدامات انجام شده توسط این اداره کل اعلام کرد و افزود: این کار به منظور برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای تامین اراضی مسکونی روستایی انجام شده است.
ذوالفقاری ادامه داد: براین اساس پس از تملک زمین از اراضی مستعد دولتی در روستاها پس از آماده سازی، تفکیک و تقسیم بندی قطعات به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.
وی همچنین به بهسازی مسکن روستایی در استان اشاره کرد و افزود: در همین راستا با صرف اعتبار ۳۲۲میلیارد و ۱۹۵میلیون ریال ۴۱۰هزار و ۳۳واحد مسکونی روستایی در گیلان زیرپوشش تسهیلات مقاوم سازی قرار گرفته است.
ذوالفقاری یادآورشد: تاکنون ۷۵میلیاردو ۴۳۲میلیون ریال وام قرض الحسنه بابت تعمیرات مسکن و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز روستاییان گیلان به ۲۶هزار و ۳۲۰نفر از آنان پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از ساماندهی سکونتگاههای ۹روستا، بهسازی و آسفالت راه ۳۶روستا، اجرای ۱۲۲پروژه احداث و تکمیل مکانهای ورزشی، احداث ۱۰واحد کتابخانه و مجتمع فرهنگی وهنری به عنوان دیگر اقدامات انجام شده توسط این نهاد نام برد.
وی همچنین احداث سه پاسگاه نیروی انتظامی، احداث و تکمیل ۱۷دفتر پستی، احداث و تکمیل ۲۰مرکز حمایتی و بهزیستی و خانه بهداشت را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی این اداره کل عنوان کرد.
ذوالفقاری یادآورشد: این تعداد پروژه با اعتباری افزون بر ۴۶۳ میلیارد و ۵۳۹میلیون ریال اجرا شده اند.
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