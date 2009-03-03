به گزارش خبرنگار مهر، سمینار حقوقدانان بین المللی در خصوص فاجعه انسانی در غزه و مسئولیت مشترک ما، صبح امروز با حضور تعدادی از مقامات قضایی کشورمان و تعدادی از حقوقدانان بین المللی با سخنرانی آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور آغاز به کار کرد.

قرار است در این سمینار یک روزه دبیر کل جبهه آزادی بخش فلسطین، یکی از اعضای شورای رهبری حزب الله لبنان، معاون اول قوه قضائیه و تعداد دیگری از حقوقدانان خارجی و داخلی به سخنرانی بپردازند.

این برنامه پس از مراسم افتتاحیه در سه نشست تخصصی با عناوین اشغال غزه و حق مقاومت، نقض فاحش حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و مسئولیت جامعه بین المللی جهت پیگرد، مهمترین ابعاد حقوقی فجایع انسانی در غزه را بررسی کند.

