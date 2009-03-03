پیشنهاد اوباما به مدودف ؛ معامله سپر موشکی با موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه کامرسانت روسیه گزارش داد: واشنگتن به مسکو اعلام کرده که کمک روسیه به حل برنامه هسته ای ایران ضرورت استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا را از بین می برد.

به نوشته این روزنامه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای به "دیمیتری مدودف" همتای روس خود این پیشنهاد را مطرح کرده است.

بر پایه این گزارش، رهبران دو کشور از زمانی که اوباما در ماه ژانویه سوگند یاد کرده، نامه هایی را رد و بدل کرده و یک گفتگوی تلفنی داشته اند. اولین دیدار رده بالای دولت جدید آمریکا و روسیه هفته جاری بین وزرای خارجه دو طرف در ژنو انجام خواهد شد.

به نوشته کامرسانت، مسکو هنوز به این پیشنهاد پاسخ نداده و بعید است در دیدار "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی وی تصمیمی اتخاذ شود.

به نوشته این روزنامه، احتمالاً درباره این موضوع در دیدار اوباما و مدودف در لندن در دوم آوریل و در حاشیه نشست گروه 20 گفتگو خواهد شد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

به گزارش مهر ، ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.