تاکید کنفرانس شرم الشیخ بر بازگشایی فوری و دائم گذرگاههای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، کنفرانس بین المللی بازسازی غزه در شرم الشیخ عصر روز گذشته با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

بیانیه پایانی این کنفرانس خواستار بازگشایی فوری، دائمی و بدون شرط گذرگاه های غزه شده است.

حاضران در کنفرانس همچنین متعهد شدند که 4 میلیارد و 481 میلیون دلار را طی دو سال با عنوان کمک به بازسازی غزه در اختیارفلسطینی ها [تشکیلات خودگردان] قرار دهند.

کنفرانس بین المللی شرم الشیخ روز گذشته با حضور سران و وزیران خارجه 71 کشور و همچنین نمایندگان 16 سازمان منطقه ای و بین المللی که اکثر آنها از حامیان رژیم اسرائیل بودند، برگزار شد.

خبر دیگر اینکه مسئولان مصری از بازگشایی 3 روزه گذرگاه رفح در هفته آینده خبر دادند.