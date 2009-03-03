برنامه اسرائیل برای تعیین خطوط سیاست آمریکا در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "هیلاری کلینتون" که شب گذشته وارد منطقه شده امروز با مقامات تل آویو دیدار می کند و این در حالی است که اسرائیل در نظر دارد مجموعه ای از خطوط قرمز را به وزیر امور خارجه آمریکا ارائه کند و آنها انتظار دارند که واشنگتن این خطوط قرمز را در برخورد با ایران رعایت کند.

به نوشته هاآرتص، این خطوط قرمز به طور مشترک توسط وزارت امور خارجه و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی آماده شده وقرار است "بنیامین نتانیاهو" مسئول تشکیل کابینه جدید این رژیم، در دیدار با کلینتون این خطوط قرمز را به وی ارائه کند.

این برنامه علاوه بر آنکه درخواستهایی از آمریکا دارد از تل آویو نیز می خواهد تا نظری مثبت درباره مذاکرات واشنگتن با تهران داشته باشد. در این گزارش تل آویو از وزارت خارجه آمریکا می خواهد که :

1-هر گونه مذاکره ای با ایران باید همراه با تحریمهای سنگین علیه تهران همراه باشد. این تحریمها هم باید در چارچوب شورای امینت و هم در خارج از آن اعمال شوند. در غیر اینصورت این مذاکرات تبدیل به موضوعی قابل اطمینان برای به رسمیت شناختن فعالیت هسته ای ایران می شود.

2-پیش از آنکه مذاکرات آغاز شود، آمریکا باید طرح اقدامی را با روسیه، انگلیس، آلمان، چین و فرانسه تهیه کند مبنی بر اینکه در صورت شکست مذاکرات چه اقدامی را انجام می دهد؟ بویژه باید در این مورد موافقت شود که شکست مذاکرات منجر به اعمال تحریمهای بسیار سنگین علیه ایران شود.

3-باید یک محدوده زمانی برای مذاکرات تعیین شود تا از فراهم کردن زمان برای تکمیل برنامه هسته ای ایران خودداری شود. این مذاکرات باید به عنوان "فرصتی که تنها یک بار داده می شود" تلقی شود.

4-زمان و تنظیم آن دراین مذاکرات موضوعی اساسی است و از همین رو آمریکا باید درباره این موضوع مهم تصمیم گیری کند که آیا مذاکرات باید پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شود و یا اینکه پس از آن؟

به گزارش مهر، هاآرتص در ادامه مطلب خود نوشت : این خطوط قرمز به تائید "ایهود اولمرت" نخست وزیر مستعفی، "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه و"ایهود باراک" وزیرجنگ رژیم صهیونیستی رسیده است.

به گزارش مهر، رژیم صهیونیستی از زمان جدی شدن بحث پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و از آنجا که اوباما وعده مذاکره با ایران را در صورت پیروزی در این انتخابات داده بود نگرانی خود از این مذاکرات را اعلام داشت و تلاشهای زیادی را انجام داد تا دولت جدید آمریکا را از این تصمیم منصرف سازد اما با تعیین مشاور ویژه ایران در دولت اوباما، تل آویو هم اکنون رویه جدیدی را آغاز کرده و در نظر دارد تا با تعیین این خطوط قرمز نبض اقدامات آمریکا در قبال ایران را در دست بگیرد.