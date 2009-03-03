به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، واتیکان دیروز دوشنبه 12 اسفند ماه اعلام کرد ارتقای مقام گرهارد ماریا واگنر کشیش اتریشی شهر لینتز منتفی شده است.

پس از تصمیم به ارتقای وی از مقام کشیش به اسقف، اعتراضهایی صورت گرفت و خود واگنر از پاپ خواست که انتصاب وی را به عنوان اسقف لغو کند.

در ماه فوریه واگنر گفته بود انتقادهای بسیار شدید مانع از مطرح کردن درخواست خود برای فعالیت به عنوان اسقف کمکی شهر لینز شده است.

در بیانیه واتیکان آمده است: پاپ، واگنر را از پذیرش این مقام معاف کرده است.

واگنر مدتی پیش این پرسش را مطرح کرده بود که آیا کاترینا در نتیجه آلودگی مذهبی به وجود آمده است یا خیر؟ وی همچنین کتابهای داستانی و تخیلی هری پاتر را شیطانی توصیف کرده بود.

وی در خبرنامه منطقه کلیسایی خود نوشته بود مرگ و تخریبی که توسط کاترینا در سال 2005 در نیواورلئان ایجاد شده مجازات خداوند برای نشان دادن تساهل نسبت به همجنسگرایان و آسان‌گیری نسبت به بی‌بند و باری اخلاقی بوده است.

در ماه فوریه 31 نفر از 39 نفر مسئولان منطقه کلیسایی شهر لینتز، اتریش بیانیه ای مبنی بر عدم اعتماد به واگنر امضا کردند.