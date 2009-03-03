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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۹

برای شرکت در کنفرانس فلسطین؛

نبیه بری امروز وارد تهران می شود

نبیه بری امروز وارد تهران می شود

رئیس پارلمان لبنان امروز در پاسخ به دعوت همتای ایرانی خود برای شرکت در کنفرانس بین المللی فلسطین وارد تهران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، منابع خبری احتمال دادند که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز به منظور حضور در کنفرانس پارلمانی غزه بیروت را به مقصد تهران ترک کند.

تهران فردا و پس فردا برابر با 14 و 15 اسفند ماه میزبان کنفرانس پارلمانی درباره جنایت های اسرائیلی ها علیه فلسطینیان درغزه است.

این در حالی است که نبیل نقولا، مروان فارس، سلیم عون و حسن حب الله از نمایندگان پارلمان لبنان به همراه وئام وهاب و ناصر قندیل و عبدالله قصیر دو نماینده سابق پارلمان لبنان و امیل رحمه رئیس حزب التضامن ( همراهی و همدلی) و همچنین سمیر القنطار اسیر لبنانی و ناصیف قزی مسئول اطلاع رسانی جریان ملی آزاد لبنان روزگذشته وارد تهران شدند.

کد مطلب 842456

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