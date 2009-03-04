بودجه عمرانی ایلام در سال آینده 47 درصد افزایش یافته است

حجت الله فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بودجه عمرانی استان ایلام که در سال جاری 122 میلیارد تومان بوده است در سال آینده با رشد 47 درصدی، 180 میلیارد تومان خواهد بود.

وی بیان داشت: این میزان اعتبار اختصاص یافته برای طرح های عمرانی نیمه تمام، سدسازی، راهسازی و غیره در استان ایلام اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه بودجه جاری استان ایلام نیز از 18 میلیارد تومان در سال جاری به 28 میلیارد تومان در سال 88 افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: کسری بودجه ادرات و نهادهای دولتی استان نیز در دست پیگیری است و تا آخر سال با توجه به بررسیها میزان پرداختیها مشخص می شود.

فرجی یادآور شد: امید است با این میزان اعتبارات زمینه توسعه و رشد استان ایلام فراهم شود.