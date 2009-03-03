به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ناصر رشیدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان کرمانشاه 350 دستگاه اتوبوس، یک هزار و 800 دستگاه مینی‌بوس و هزار دستگاه خودرو سواری در طول سال کار جابجایی مسافران را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: با توجه به فرار رسیدن ایام نوروز و افزایش مسافرت‌های نوروزی خودروهای مسافربری بیشتری به ناوگان حمل و نقل استان افزوده شده است.

رئیس انجمن صنفی بخش مسافر سازمان حمل و نقل استان کرمانشاه گفت: از روز گذشته پیش فروش بلیت‌ها آغاز شده و قیمت بلیت نیز مانند هر سال 20 درصد افزایش یافته است.

رشیدی با اشاره به شرکتهای فعال حمل و نقل مسافری استان گفت: 56 شرکت حمل و نقل مسافربری در سطح استان کرمانشاه فعال هستند که از این تعداد 23 شرکت در شهرستان کرمانشاه مستقر شده‌اند.

رئیس انجمن صنفی بخش مسافر سازمان حمل و نقل استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در 10 ماهه امسال 12 میلیون و 300 هزار نفر مسافر در سطح استان کرمانشاه توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای جابجا شده‌اند.