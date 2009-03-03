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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

روزانه 250 سفر برون‌شهری در استان کرمانشاه انجام می‌شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنفی بخش مسافر سازمان حمل و نقل استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه روزانه 110 سفر برون ‌شهری انجام می‌شود که این میزان در نوروز امسال به 250 سفر افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ناصر رشیدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان کرمانشاه 350 دستگاه اتوبوس، یک هزار و 800 دستگاه مینی‌بوس و هزار دستگاه خودرو سواری در طول سال کار جابجایی مسافران را انجام می‌دهند.

 

وی ادامه داد: با توجه به فرار رسیدن ایام نوروز و افزایش مسافرت‌های نوروزی خودروهای مسافربری بیشتری به ناوگان حمل و نقل استان افزوده شده است.

 

رئیس انجمن صنفی بخش مسافر سازمان حمل و نقل استان کرمانشاه گفت: از روز گذشته پیش فروش بلیت‌ها آغاز شده و قیمت بلیت نیز مانند هر سال 20 درصد افزایش یافته است.

 

رشیدی با اشاره به شرکتهای فعال حمل و نقل مسافری استان گفت: 56 شرکت حمل و نقل مسافربری در سطح استان کرمانشاه فعال هستند که از این تعداد 23 شرکت در شهرستان کرمانشاه مستقر شده‌اند.

 

رئیس انجمن صنفی بخش مسافر سازمان حمل و نقل استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در 10 ماهه امسال 12 میلیون و 300 هزار نفر مسافر در سطح استان کرمانشاه توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای جابجا شده‌اند.

کد مطلب 842461

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