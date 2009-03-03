رسانه ها در راستای معرفی جاذبه های لرستان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، منوچهر فراقی شامگاه گذشته در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان، با تاکید بر بسیج شدن دستگاههای ذیربط در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای مسافران نوروزی، اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با دارا بودن 12 معاونت تمام تلاش خود را برای هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی استان به کار می گیرد.

وی اعمال نظارت بر ارائه خدمات بین راهی از جمله غذا خوری ها به لحاظ بهداشتی بودن، کنترل قیمتها و رعایت حال مسافران در ایام نوروز از وظایف عمده این ستاد عنوان کرد و از اداره کل تعزیرات حکومتی استان خواست تا در ایام نوروز به شدت با متخلفان برخورد کنند.

معاون عمرانی استانداری لرستان شناساندن جاذبه ها و آثار طبیعی و تاریخی استان توسط صدا و سیمای مرکز لرستان را خواستار شد و بیان داشت: با توجه به ماهواره ای شدن صدا و سیمای مرکز استان و افزایش پوشش برنامه های آن این مرکز می تواند نقش موثری در جذب گردشگران به لرستان ایفا کند.

فراقی همچنین از شهرداریهای لرستان به ویژه شهردای خرم آباد خواست تا بیستم اسفندماه سالجاری نسبت به ترمیم خیابانها و زیبا سازی معابر ورودی شهر اقدام کنند.

توزیع 100 هزار اقلام فرهنگی در ایام نوروز

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه در نوروز سال گذشته بیش از 80 هزار اقلام فرهنگی و تبلیغاتی در میان مسافران توزیع شد، بیان داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در سالجاری بالغ بر 100 هزار قلم شی تاریخی در میان مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.

محمد رحمدل ادامه داد: اقلام فرهنگی تهیه شده در اختیار پایگاههای اطلاع رسانی در ورودی شهرها و در جاده ها قرار می گیرد تا در اختیار مسافران نوروزی قرار گیرد.

وی همچنین از تعیین مدارسی در سطح استان بمنظور اسکان مسافران نوروزی با همکاری سازمان آموزش و پرورش لرستان خبر داد.

آمادگی 26 اورژانس جاده ای لرستان در نوروز/ راه اندازی 9 نمایشگاه عرضه کالا

به گزارش مهر، رئیس سازمان علوم پزشکی استان لرستان نیز در ادامه این جلسه از فعالیت 26 پایگاه اورژانس جاده ای در ایام نوروز خبر داد و افزود: همچنین در ایام تعطیلات سال نو 16 پایگاه شهری و 2 پایگاه اورژانس در پارک جنگلی مخملکوه و شوراب خرم آباد آماده ارائه خدمات به مسافران هستند.

قدرت الله شمس خرم آبادی یادآور شد: این پایگاه های اورژانس از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه آماده ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مسافران نوروزی هستند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان نیز در این جلسه از اجرای طرح ویژه کنترل و نظارت بر قیمت کالاها خبر داد و افزود: این طرح از 13 اسفندماه سالجاری آغاز شده است که تا 13 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

حجت الله بیرانوند با اشاره به دیگر تمهیدات این سازمان برای نظارت بر قیمت مواد غذایی و دیگر کالاها، خاطر نشان کرد: به منظور کنترل قیمت ها 9 نمایشگاه عرضه مواد غذایی و کالا در سطح 9 شهرستان استان لرستان برپا خواهد شد.

وی زمان برپایی این نمایشگاهها را از پانزدهم اسفندماه سالجاری عنوان کرد و یادآور شد: همچنینی تمهیدات لازم برای ذخیره میوه و گوشت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در نظر گرفته شده است.