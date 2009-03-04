حضور "بویگاس" در ایران منتفی است / با "تولومانف" مذاکره خواهیم کرد

امیر رضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت استخدام مربی برای تیم پیست ایران گفت: طی چند ماه گذشته با "بویگاس" کمک مربی تیم ملی فرانسه وارد مذاکره شدیم و حتی این مربی در سفری چند روزه به ایران به بررسی وضعیت دوچرخه سواری کشورمان پرداخت.

وی افزود: ما تمام شروط این مربی شامل حق الزحمه، اجازه اقامت خانواده وی در ایران، تهیه تجهیزات و امکانات لازم را قبول کردیم اما مقابل از وی خواستار حضور تمام وقت در کشورمان بودیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: در پی تماس با این مربی برای مشخص شدن وضعیت حضورش در ایران، اعلام کرده است که می خواهد بصورت پاره وقت و یک ماه در میان به مربیگری در کشورمان بپردازد.

وی با بیان اینکه ظاهرا وی نمی خواهد مربیگری تیم دوچرخه سواری فرانسه را از دست بدهد، گفت: با این شرایط ما به این مربی نیاز نداریم و حضورش در ایران منتفی است زیرا برای ما مقدور نیست که برای تیم ملی مربی پاره وقت در اختیار بگیریم و حق الزحمه بالایی نیز برای وی پرداخت کنیم.

آشتیانی ادامه داد: ظاهرا سرمربی اسبق تیم ملی پیست ایران هنوز با ارائه برنامه با دوچرخه سواران در تماس است. ما برای قبول پذیرش هدایت تیم ملی دوچرخه سواری با "تولومانف" وارد مذاکره شده ایم.

وی با تاکید بر اینکه قطعا تا اردیبهشت ماه تکلیف مربی تیم ملی مشخص خواهد شد، تصریح کرد: این مربی سرشناس آلمانی تنها به دلیل مشکل پزشکی به همکاری خود با تیم ملی ایران پایان داد . وضعیت پزشکی این مربی تا اردیبهشت ماه مشخص می شود.