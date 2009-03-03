به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلالالدین فارسی شب گذشته در همایش صدور انقلاب اسلامی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد به ضرورت توسعه علوم انسانی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر کشور ما مصرفکننده علوم انسانی است و در راستای توسعه این علوم، گروهی متشکل از صاحبنظران و پژوهشگران در حال فعالیت هستند تا کشور ما تولیدکننده علوم انسانی باشد.
وی در ادامه گفت: با استفاده از علوم انسانی و آموزههای وحیانی میتوانیم دولت وحیانی اسلامی را که بعد از پیروزی انقلاب هنوز به آن نرسیدیم، ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: ما هنوز هم از کتابهایی که مغزهای متفکر مستکبران در غرب نوشتهاند استفاده میکنیم و اگر این کتابها را مطالعه نکنیم نمیتوانیم در عصر حاضر دشمنشناسی کنیم.
فارسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نسل انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 دو کار بزرگ انجام دادهاند، اظهار داشت: سرنگونکردن رژیم شاهنشاهی در ایران و برچیدن بساط آمریکاییها یکی از این کارهای بزرگ بود اما کار دوم که نه تنها ایران، بلکه خاورمیانه را دچار تغییر و تحول کرد و تاکنون هیچ کسی از آن یاد نکرد این بود که ما رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردیم و نگذاشتیم گروههای مارکسیست، کمونیست، چپ، تجزیهطلب، برانداز و اتحاد جماهیر شوروی در این خلائی که ایجاد شد ایران را ببلعند.
عضو سابق خبرگان قانون اساسی در ادامه از امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین مارکسیسمشناس یاد کرد و گفت: امام خمینی(ره) در بالاترین ردههای مارکسیسمشناسی قرار داشتند ولی هیچ کسی تاکنون به این ویژگی رهبر انقلاب اشاره نکرده است.
وی ادامه داد: ما امام خمینیشناسی نداریم. رهبر کبیر انقلاب اسلامی، مارکسیسم را به مراتب خطرناکتر از آمریکاییها میدانستند.
فارسی خطر بروز تفکرات مارکسیستی را در آینده خطرناک توصیف کرد و افزود: نباید فکر کنیم که بساط مارکسیسم در اروپای شرقی و روسیه برچیده شده است بلکه آنها دارای مراکز تحقیقاتی هستند و هنوز مارکسیسمشناسی در اروپا قدرت دارد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو سابق خبرگان قانون اساسی از امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین مارکسیسمشناس یاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلالالدین فارسی شب گذشته در همایش صدور انقلاب اسلامی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد به ضرورت توسعه علوم انسانی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر کشور ما مصرفکننده علوم انسانی است و در راستای توسعه این علوم، گروهی متشکل از صاحبنظران و پژوهشگران در حال فعالیت هستند تا کشور ما تولیدکننده علوم انسانی باشد.
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