به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلال‌الدین فارسی شب گذشته در همایش صدور انقلاب ‏اسلامی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار ‏شد به ضرورت توسعه علوم انسانی تأکید کرد و افزود: در ‏حال حاضر کشور ما مصرف‌کننده علوم انسانی است و در راستای توسعه این ‏علوم، گروهی متشکل از ‏صاحبنظران و پژوهشگران در حال فعالیت هستند تا کشور ما تولیدکننده علوم انسانی باشد.‏



وی در ادامه گفت: با استفاده از علوم انسانی و آموزه‌های وحیانی می‌توانیم دولت وحیانی اسلامی را که بعد از ‏پیروزی انقلاب هنوز به آن ‏نرسیدیم، ایجاد کنیم.‏



وی تصریح کرد: ما هنوز هم از کتاب‌هایی که مغزهای متفکر مستکبران در غرب نوشته‌اند استفاده ‏می‌کنیم و اگر این کتاب‌ها را مطالعه نکنیم ‏نمی‌توانیم در عصر حاضر دشمن‌شناسی کنیم.‏



فارسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نسل انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 دو کار بزرگ ‏انجام داده‌اند، اظهار داشت: ‏سرنگون‌کردن رژیم شاهنشاهی در ایران و برچیدن بساط آمریکایی‌ها یکی از ‏این کارهای بزرگ بود اما کار دوم که نه تنها ایران، بلکه ‏خاورمیانه را دچار تغییر و تحول کرد و تاکنون ‏هیچ کسی از آن یاد نکرد این بود که ما رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردیم و نگذاشتیم ‏گروه‌های ‏مارکسیست، کمونیست، چپ، تجزیه‌طلب، برانداز و اتحاد جماهیر شوروی در این خلائی که ایجاد شد ‏ایران را ببلعند.‏



عضو سابق خبرگان قانون اساسی در ادامه از امام خمینی(ره) به عنوان بزرگ‌ترین مارکسیسم‌شناس یاد ‏کرد و گفت: امام خمینی(ره) در ‏بالاترین رده‌های مارکسیسم‌شناسی قرار داشتند ولی هیچ کسی تاکنون ‏به این ویژگی رهبر انقلاب اشاره نکرده است.‏



وی ادامه داد: ما امام خمینی‌‌شناسی نداریم. رهبر کبیر انقلاب اسلامی، مارکسیسم را به مراتب خطرناک‌تر ‏از آمریکایی‌ها می‌دانستند.‏



فارسی خطر بروز تفکرات مارکسیستی را در آینده خطرناک توصیف کرد و افزود: نباید فکر کنیم که بساط ‏مارکسیسم در اروپای شرقی و ‏روسیه برچیده شده است بلکه آنها دارای مراکز تحقیقاتی هستند و هنوز ‏مارکسیسم‌شناسی در اروپا قدرت دارد.‏