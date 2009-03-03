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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

برای نجات از جنگ افغانستان ؛

ناتو دست به دامن چین می شود

ناتو دست به دامن چین می شود

یک مقام ارشد دولت آمریکا روز گذشته از احتمال درخواست ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) از چین برای حمایت از جنگ در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازآسوشیتدپرس، این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت: این موضوع هنوز در دست بررسی است و هنوز هیچ تصمیمی درباره این مسئله گرفته نشده است.

به گفته این مقام، یک راه برای کمک چین می تواند باز کردن یک مسیر لجستیکی جایگزین از طریق غرب چین به افغانستان باشد.

چین دارای یک مرز مشترک 76 کیلومتری ( 50 مایلی) با افغانستان است .

اخیراً نیز "دیوید سدنی" معاون وزیر دفاع آمریکا در گفتگوهای خود با مقام های چینی در پکن از این کشور خواست تا در امور افغانستان، دزدی دریایی و دیگر چالش های بین المللی به آمریکا کمک کند.

کد مطلب 842489

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