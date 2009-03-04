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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

پنج شهرستان در ایلام مراکز درمان اعتیاد ندارند

پنج شهرستان در ایلام مراکز درمان اعتیاد ندارند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان ایلام گفت: در حال حاضر پنج شهرستان در این استان مراکز درمان اعتیاد ندارند.

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: توسعه مراکز درمان اعتیاد در استان ایلام ضروری است.

وی بیان داشت: در حال حاضر پنج شهرستان در این استان مراکز درمان اعتیاد ندارند و فقط سه شهرستان دارای این مرکز هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه با توجه به پدیده شوم اعتیاد و گسترش آن، راه اندازی مراکز اعتیاد در شهرستانهای استان ضروری است، خاطرنشان کرد: معتادان در برخی شهرستانهای استان برای درمان به دیگر مراکز درمان در شهرستانهای دیگر مراجعه می کنند.

رستمی عنوان کرد: برای راه اندازی مراکز درمان اعتیاد در استان ایلام اعتبارات لازم باید تامین شود.

هم اکنون 80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.

کد مطلب 842512

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