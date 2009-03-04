پنج شهرستان در ایلام مراکز درمان اعتیاد ندارند

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: توسعه مراکز درمان اعتیاد در استان ایلام ضروری است.

وی بیان داشت: در حال حاضر پنج شهرستان در این استان مراکز درمان اعتیاد ندارند و فقط سه شهرستان دارای این مرکز هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه با توجه به پدیده شوم اعتیاد و گسترش آن، راه اندازی مراکز اعتیاد در شهرستانهای استان ضروری است، خاطرنشان کرد: معتادان در برخی شهرستانهای استان برای درمان به دیگر مراکز درمان در شهرستانهای دیگر مراجعه می کنند.

رستمی عنوان کرد: برای راه اندازی مراکز درمان اعتیاد در استان ایلام اعتبارات لازم باید تامین شود.

هم اکنون 80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.