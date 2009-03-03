وزارت بهداشت در سال 88 بیش از 2 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اگر بودجه 9300 میلیارد تومانی وزارت بهداشت برای سال 88 افزایش نیابد باید منتظر بدتر شدن وضعیت مردم در حوزه سلامت بود.

روند تخصیص اعتبار به حوزه سلامت در کشورهمواره با فراز و نشیبهای فراوانی همراه بوده است و در سالیان اخیر هیچگاه بودجه کافی برای تامین هزینه های سلامت از سوی دولت تخصیص داده نشده و در نتیجه وزارت بهداشت با مشکلات عدیده ای در پایان هر سال مواجه شده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به کسری بودجه وزارت بهداشت در سال جاری تصریح کرد: قطعا اگر بودجه سال آینده این وزارتخانه افزایش نیابد وضعیت بودجه وزارت بهداشت برای سال 88 بدتر خواهد شد و در نتیجه آن شاهد افزایش کسری نزدیک به دو هزار میلیارد تومان برای این وزارتخانه خواهیم بود.

بر اساس ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم باید سهم مردم از هزینه های سلامت در بازار واقعی به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه را دولت باید به عنوان یک وظیفه حاکمیتی پرداخت کند. در حالی که هم اکنون درصد بالایی از هزینه های درمانی از جیب مردم پرداخت می شود و سازمانهای بیمه گر در ارائه خدمات به مردم ناتوان هستند.

شهریاری در ارتباط با تلاش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای افزایش بودجه وزارت بهداشت گفت: به کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده ایم از منابع مختلف 1400 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه ها پیش بینی شود که در صورت موافقت و تصویب آن در کمیسیون مربوطه می توان امیدوار بود که مشکلات حوزه سلامت تا حدودی مرتفع شود.