همکاری وزارت بهداشت و آموزش و پرورش در کنترل شپش سر دانش آموزان

دکتر گلایل اردلان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار منتشر شده به نقل از وی در برخی از رسانه ها که عنوان شده بود" گسترش شپش در مدارس صحت ندارد و اصلا این موضوع مربوط به آموزش و پرورش نیست که درباره آن اطلاع رسانی کند و متولی این امر وزارت بهداشت است" گفت: من چنین سخنی نگفته ام چرا که آموزش و پرورش دفتر سلامت دارد که آنها متولی بهداشت در مدارس هستند و اطلاع رسانی اخبار نیز با این دفتر است.

چندی است که شپش سر در میان دانش آموزان برخی از مدارس تهران گسترش یافته و دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز این خبر را تایید کرده است.

اردلان با بیان اینکه وزارت بهداشت با برگزاری کلاسهای آموزشی برای معلمان، دانش آموزان و والدینشان آنها را با این حشره و بیماریهای ناشی از گسترش آن آشنا می کند ادامه داد: همچنین این وزارتخانه با بیش از 17 هزار بهورز در 5 هزار مرکز و خانه بهداشت در سراسر کشور به غربالگری دانش آموزان سه پایه اول دبستان، راهنمایی و دبیرستان می پردازد تا از گسترش این بیماری در مدارس جلوگیری کنند.

رئیس اداره سلامت نوجوانان جوانان و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید براینکه هر مدرسه نیاز به یک مراقب سلامت دارد گفت: وزارت بهداشت توانسته است در روستاها و مناطق محروم کمبود مربی بهداشت در مدارس را تا صد در صد جبران کند ولی در مدارس مناطق شهری هنوز این مشکل وجود دارد که ما نیز خواهان حل این مسئله هستیم چرا که کنترل بهداشت فردی کودکان و نوجوانان در مدارس در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها در جامعه قطعا موثر خواهد بود.

" شپش سر" حشره ای بدون بال با اندازه یک تا دو میلی متر و دارای شش پا است که در سر انسان لانه کرده، تقریبا هر چهار ساعت یکبار از خون تغذیه می کند. شپش ماده بالغ طی عمر یک ماهه خود ، روزانه 4 تا 6 تخم می گذارد. این تخمها به مو در نزدیکی پوست سر که دما و رطوبت مناسب را داراست می چسبند و پس از 7 روز ، شپش ها از تخم سر بیرون می آورند و طی 3 بار پوسته ریزی به شپش بالغ تبدیل می شوند.