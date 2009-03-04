مالک خانه تاریخی شیخ بهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: به علت رطوبت و نم شدید دیوار یکی از اتاقهای خانه تاریخی شیخ بهایی در حال ریزش است و صدمه زیادی به دیوار و تزئینات آن وارد شده و همچنین دیوار زیرزمین نیز در حال فرو ریختن است.

خانه شیخ بهایی در فاصله کمی از مسجد جامع اصفهان و حمام شیخ بهایی قرار گرفته است. بنا به گفته مالک آن، این خانه آثاری از دوره پیش از اسلام تا اواخر دوره قاجار را در خود جای داده است.

جلالی در ادامه با اشاره به اینکه این خانه قدمت تاریخی دارد و سوای اینکه مربوط به چه شخصی است تاریخی بودن آن مهم است که متاسفانه مسئولان سازمان میراث فرهنگی به این موضوع توجهی نمی کنند افزود: در صورتی که مسئولان سازمان میراث فرهنگی و اداره آب و فاضلاب به مشکل رطوبت این خانه رسیدگی نکنند تمامی دیوارهای خانه فرو خواهد ریخت.

خانه شیخ بهایی متعلق به منزل عمه شاه عباس ( مریم سلطان بیگم ) بوده که پس از آن شاه عباس این بنا را به شیخ بهایی واگذار می کند و تاریخچه این خانه در کتاب زندگی شاه عباس تالیف دکتر نصرالله فلسفی نیز آمده است و بنا به اظهارات بومیان محل و همچنین نوادگان شیخ بهایی ، وی در این خانه زندگی می کرده است.

در صورتی که مسئولان سازمان میراث فرهنگی و اداره آب و فاضلاب به مشکل رطوبت این خانه رسیدگی نکنند تمامی دیوارهای خانه فرو خواهد ریخت جلالی

این در حالی است که مسئولان سازمان میراث فرهنگی نسبت به اصالت خانه تاریخی شیخ بهایی ابراز تردید کرده و عنوان کرده بودند که مدرکی که ثابت کند این خانه متعلق به شیخ بهایی است وجود ندارد. مالک خانه تاریخی شیخ بهایی بارها عنوان کرده است که هیچ کمک مالی و اعتباری برای از سازمان میراث فرهنگی نخواسته و نمی خواهد و تنها تقاضایشان همکاری سازمان برای معرفی کارشناس در جهت تعویض لوله های آب و همچنین تبدیل این خانه به موزه است.



با این همه بنا به اظهارات جلالی 10 سال از تاریخی صدور اولین درخواست برای معرفی کارشناس سازمان میراث فرهنگی به شرکت آب و فاضلاب برای تعویض لوله های آب می گذرد اما طی این مدت هنوز اقدامی در جهت تعویض لوله ها و رفع مشکل رطوبت خانه صورت نگرفته است.

تمامی مدارک و مستندات و نامه نگاریهایی که در جهت حل مشکل رطوبت و تعویض لوله های آب خانه شیخ بهایی انجام شده است موجود است.

مالک خانه تاریخی شیخ بهایی تاکید کرد: در سالهای قبل خانم دکتر سعیدی از سازمان میراث فرهنگی پس از بررسی خانه قدمت آن را مشخص کرد بنابراین سازمان دیگر نمی تواند در مورد تاریخی بودن خانه اظهار تردید کند.

کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند از نظر قانونی سازمان میراث فرهنگی حامی افرادی است که خانه تاریخی آنان در فهرست آثار ملی به ثبت ملی رسیده است و هنگامی که آثار به ثبت رسیده دارای مشکلی شدند سازمان میراث فرهنگی موظف به رسیدگی و همچنین مرمت آن است.