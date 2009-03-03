سجاد کرم پور قهرمان جام گلف مرحوم حسین پور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش آقایان تیم هایی از قم، لرستان، اصفهان، هیئت خوزستان، پالایش آبادان ، پتروشیمی ماهشهر، الف و ب صنعت نفت مسجدسلیمان، جوانان مسجدسلیمان ،هیت تهران، ملی حفاری الف و ب، هیئت آذربایجان شرقی و یک تیم آزاد به رقابت پرداختند که در پایان در بخش انفرادی سجاد کرم پور، جهانگیر نصیری و ایرج قنبری از ملی حفاری و صنعت نفت مسجدسلیمان اول تا سوم شدند و در بخش تیمی نیز صنعت نفت مسجدسلیمان، ملی حفاری و هیئت اصفهان اول تا سوم شدند.

مسابقات بانوان امروز پایان می یابد و فردا با حضور رئیس فدراسیون، مسئولان وزارت نفت و ورزش استان مراسم اهداء جوایز و بازسازی نخستین باشگاه گلف ایران که پس از ۷۷ سال از تاسیس انجام شده، به بهره برداری می رسد.