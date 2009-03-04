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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۲

محمود کلاری با "ابر و آفتاب" به تبریز می آید

محمود کلاری با "ابر و آفتاب" به تبریز می آید

تبریز - خبرگزاری مهر: دهمین نشست هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی با عنوان "آینه های روبرو" با حضور محمود کلاری در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این نشست روز 19 اسفند ماه جاری با نمایش و نقد و بررسی فیلم "ابر و آفتاب" و گفتگو پیرامون پدیدار شناسی دیجیتال در تصویر سینما با حضور محمود کلاری مدیر فیلمبرداری و کارگردان سینمای ایران برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برگزاری نشست مذکور با توجه به گسترش روز افزون به کارگیری ابزارهای دیجیتالی در سینما و به ویژه فیلم کوتاه، به منظور آشنایی سینماگران استان با استفاده بجا و اصولی از این ابزار برگزار می شود.

فیلم "ابر و آفتاب" ساخته محمود کلاری در سال 75 در این نشست مورد تحلیل و بررسی کارشناسان سینمایی قرار می گیرد و وی در مقام کارگردان، فیلمنامه نویس و مدیر فیلمبرداری پرسش های حاضران را درباره این فیلم که به تهیه کنندگی مرتضی شایسته ساخته شده است، پاسخ می دهد.

"ابر و آفتاب" داستان یک گروه فیلمسازی در شمال ایران را روایت می کند که سرگرم ساخت فیلم سینمایی هستند و کار فیلمبرداری آخرین صحنه شان به خاطر عدم حضور یکی از بازیگران معوق می ماند.

محمود کلاری علاوه از کارگردانی فیلمهای "رقص با رویا" و "ابر و آفتاب" تحت عناوینی چون مدیر فیلمبرداری، فیلمبردار، دستیار فیلمبردار،عکاس طراح صحنه، سازنده تیتراژ، بازیگر، نویسنده و مشاور فیلمنامه در دهها فیلم سینمای ایران حضور داشته است.

پیش از این چهره هایی چون مانی حقیقی، ترانه علیدوستی، کیومرث پوراحمد، رخشان بنی اعتماد، مجتبی راعی، خسرو سینایی، کیانوش عیاری، مهران رجبی و امین تارخ میهمان حوزه هنری آذربایجان شرقی بوده اند.

این نشست رأس ساعت 15 و 30 روز دوشنبه هفته آینده در مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس تبریز برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 842536

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