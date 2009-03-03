این کارگردان سینما به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه را محمود اربابی نوشته و اکنون خود وی آن را بازنویسی می‌کند. امیدوارم بتوانیم اواخر فروردین سال آینده پیش‌تولید را آغاز کنیم. "آرزوهای بایگانی‌شده" فیلمی در ژانر اجتماعی است که تمام اتفاق‌های آن در شهر تهران می‌افتد.

وی افزود: قصد داریم مانند "حس پنهان" از بازیگران چهره سینما و تئاتر استفاده کنیم. این فیلم به زندگی دختری به نام بهار از سن 12 تا 21 سالگی می‌پردازد. به همین دلیل برای شخصیت بهار باید از دو بازیگر زن استفاده کنیم. "آرزوهای بایگانی‌شده" به تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق کریمی ساخته خواهد شد.

"حس پنهان" کار قبلی مصطفی رزاق کریمی با بازی محمدرضا فروتن، مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، حامد بهداد، نیوشا ضیغمی و... در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و توانست جایزه سیمرغ بهترین فیلم اول این جشنواره را از آن خود کند.